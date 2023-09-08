Alınacak personel ve kadro sayısı da açıklandı...Hangi bakanlık kaç kişi alacak belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 613 geçici işçi (her yıl 6 ay süre ile) alımı yapılacak.

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Eylül 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrıkaları A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

İşte alım yapılacak birimler ve kontenjanları:

Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni 288

Bilgisayarlı Makine Teknisyeni 81

Makine Teknisyeni 81

Kimya Teknisyeni 80

Makine Bakım Onarım Teknisyeni 27

Elektrik Teknisyeni 21

Tarım Makinaları Teknisyeni 15

İnşaat Teknisyeni 10

Bilgisayar Teknisyeni 5

Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni 2

Metal Teknolojisi Teknisyeni 2

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni 1

Toplam 613