  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Alınacak personel ve kadro sayısı da açıklandı...Hangi bakanlık kaç kişi alacak belli oldu!
Ekonomi

Alınacak personel ve kadro sayısı da açıklandı...Hangi bakanlık kaç kişi alacak belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-09-08 17:37:04 - 2023-09-08 17:37:03
Alınacak personel ve kadro sayısı da açıklandı...Hangi bakanlık kaç kişi alacak belli oldu!

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak." dedi. İşte detaylar:

 Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 613 geçici işçi (her yıl 6 ay süre ile) alımı yapılacak.

Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Eylül 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu(İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrıkaları A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

İşte alım yapılacak birimler ve kontenjanları:

Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni    288

Bilgisayarlı Makine Teknisyeni                81

Makine Teknisyeni                                    81

Kimya Teknisyeni                                     80

Makine Bakım Onarım Teknisyeni          27

Elektrik Teknisyeni                                  21

Tarım Makinaları Teknisyeni                  15

İnşaat Teknisyeni                                    10

Bilgisayar Teknisyeni                               5

Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni   2

Metal Teknolojisi Teknisyeni                   2

Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni        1

Toplam                                                   613

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23