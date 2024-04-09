Alın size mutluluk tablosu! İsrail'e füze satanları Karar ve Milli Gazete alkışlıyor

Finlandiya ile İsrail arasında 12 Kasım'da "Davut Sapanı" hava savunma sistemleri için 317 milyon avroluk anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında Finlandiya siyoniste füze temin ediyor.

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'ya ise ülkesinde tepkiler devam ediyor.

Finlandiya merkezli YLE'nin haberine göre, Turku şehrinde Finlandiyalı, Orpo'ya, "soykırım yapmak nasıl bir duygu" diye sordu.

Finlandiyalı vatandaş Gazze'de yaşananlara açık bir atıfta bulunarak defalarca "4 bin çocuk. Orada 4 bin çocuğun öldüğünü biliyorsunuz." cümlelerini tekrar etti.

YLE'ye konuşan Finlandiyalı yetkililer video görüntülerinin gerçek olduğunu ve olayın yaşandığını doğruladı. Katillerin işbirlikçisi Orpo ise cevap verme tenezzülünde bile bulunmadı.

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Karar ve Milli Gazete alkış tutuyor!

Finlandiya Başbakanına ülkesinde tepki sesleri yükselirken Karar ve Milli Gazete ise Orpo'yu alkışlayan haberlere imza attı.

Aynı elden çıktığı anlaşılan haberlerde, AK Parti iktidarı Finlandiya örnek gösterilerek hedefe kondu.