Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı
CHP’nin yönettiği Tuzla’da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nden bir gün önce, ağaçlar kökleri olmadan sökülerek boş bir araziye atıldı.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde, Aydınlı Mahallesi Bahçeler Sokak'ta belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen ağaç söküm işlemi sosyal medyada büyük tepki topladı.
7 Kasım'da İstanbul Raporu adlı X hesabı tarafından paylaşılan videoda, kepçelerle ağaçların kökleri kesilerek söküldüğü ve boş bir araziye bırakıldığı görülüyor.
Olay, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne saatler kala yaşanması nedeniyle büyük infiale neden olurken, belediyenin ağaçları başka bir alana nakledeceği iddia edildiği halde, kökleri olmadan söküldükleri görüldü.
Gündem
