Japonya Savunma Bakanlığı’ndan büyük hamle: İHA’lara karşı 35 tonluk zırhlı araçlar geliyor

Türkiye’nin doğal gaz ağı büyüyor! 51 bölge daha ağa bağlandı

Köpekperestler şimdi de cami avlularına dadandı! İğrenç video ile Müslümanlarla dalga geçti

Türkiye Gazze’deki tünellerde mahsur kalan 200 kişi için de devrede!

Avrupa alarmda: “Görünmeyen savaş” başladı

Tıkınmaktan akli melekelerin mi bozuldu Vedat? Yemek üzerinden Esed güzellemesi

İnşaat sektöründe çalışan sayısı tüm zamanların zirvesinde. Türkiye şantiye gibi!

Ajanslar son dakika koduyla duyuruyor... Türkiye’nin ünlü TV kanalına silahlı baskın

İsrail korkudan tir tir titredi: “Türkiye ciddi bir rakip”

“Hedefimiz CHP’nin Türkiye’de iktidar olmasıdır" diyen CHP'li başkan çukurları bile onaramıyor
Alın size CHP Belediyeciliği! Milli ağaçlandırma gününe saatler kala ağaç kıyımı

CHP’nin yönettiği Tuzla’da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nden bir gün önce, ağaçlar kökleri olmadan sökülerek boş bir araziye atıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, Aydınlı Mahallesi Bahçeler Sokak'ta belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen ağaç söküm işlemi sosyal medyada büyük tepki topladı.

7 Kasım'da İstanbul Raporu adlı X hesabı tarafından paylaşılan videoda, kepçelerle ağaçların kökleri kesilerek söküldüğü ve boş bir araziye bırakıldığı görülüyor.

Olay, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne saatler kala yaşanması nedeniyle büyük infiale neden olurken, belediyenin ağaçları başka bir alana nakledeceği iddia edildiği halde, kökleri olmadan söküldükleri görüldü.

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

CHP’de beklenen adım Tekin’den geldi: Suç örgütü elebaşı Aktaş'a suç duyurusu

CHP’de beklenen adım Tekin’den geldi: Suç örgütü elebaşı Aktaş'a suç duyurusu

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet
Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

Her türlü hayasızlığın olağan hale geldiği Kadıköy’de bir eğlence merkezinde korkunç bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, arkadaşla..
Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet
Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Kardeşine ait engelli aracıyla alkollü şekilde araç sürerken yakalanan Hakan Ünal ile eşi Berna Ünal, Aydın’ı karıştırdı. Berna Ünal, AK Pa..
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
