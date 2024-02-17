Alın size bir ‘tuvalet terliği’ zihniyeti daha! Erdoğan karşıtı Gezi imamı utanmadan neler söyledi neler

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Gezi Parkı eylemleri sırasında isyancılara verdiği destekle bilinen, namazın farz olmadığını, İslam’da kurban diye bir ibadetin olmadığını vs. savunan reformist sözde ilahiyatçı İhsan Eliaçık yine skandal açıklamalarla gündeme geldi.

Halk TV’den Şirin Payzın’a konuşan İhsan Eliaçık, 31 Mart yerel seçimleri hakkında tepki çeken ifadeler kullandı.

Muhaliflerin derdinin hizmet etmek olmadığını ve seçmenin de böyle bir beklentisi olmaması gerektiğini savunan Eliaçık, “Erdoğan'ı kim geriletecekse oylar onda toplanmalı” dedi.

Aynı zamanda Eliaçık, “Adayların daha becerikli olup olmadığı bile önemli değil.” diye konuştu.

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Tek dertleri Erdoğan ve AK Parti’ye kaybettirmek olan muhaliflerin, belediye seçimlerinde hizmet şartı gözetilmemesi gerektiğini savunan Eliaçık, 2023 seçimlerindeki tuvalet terliği muhabbetini akıllara getirdi. Seçim sürecinde başını CHP’lilerin çektiği kesim, “Erdoğan’ın karşısına tuvalet terliği koysan seçilir, oy verilir” demeye başlamış ve kendi adaylarının kim olduğunun önemsiz olduğunu söylemişti.

Eliaçık’ın önümüzdeki yerel seçimlerdeki muhalefet adaylarını da tuvalet terliği seviyesine indirmesi dikkatlerden kaçmadı!..