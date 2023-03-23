Alın size Batı! Fransa'da emeklilik protestocular polisle çatıştı: 58 gözaltı

Fransa'da 2 aydır kitlesel protestolara yol açan ve emeklilik yaşının kademeli olarak 64'e çıkarılmasını içeren reforma ilişkin yasa tasarısının Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından sokaklardaki karışıklık sürüyor.

Emeklilik reformuna karşı olan çok sayıda meslek grubundan protestocu, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde bir kez daha sokaklara çıktı.

58 kişi gözaltına alındı!

Polis, 9. günde de devam eden protestolarda çöpleri ateşe veren, mağazaların camlarını ve otobüs duraklarını kıran öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, protestolarda şu ana kadar 58 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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