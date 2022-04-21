Alın size başörtüsü düşmanı! Doğu Perinçek ve Aydınlık’ın Le Pen’i itiraf etti

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Kendileri gibi düşünmeyenleri ‘Amerikancılık’ etiketiyle suçlayan ancak açık açık Rusçuluk yapan Doğu Perinçek ve tayfası, Fransa’daki seçimlerde de tarafını belli ederek aşırı sağcı Ulusal Birlik parti lideri Marine Le Pen’i savunmaya başladı.

Başörtüsü düşmanı Le Pen’in İslam karşıtı kirli zihniyetini deşifre eden Akit gazetesini Amerikancılıkla suçlayan Doğu Perinçek ve gazetesi Aydınlık, “İslam düşmanı diyorlardı. İşte Le Pen” başlığıyla bir haber servis ederek Le Pen’in İslam ve başörtüsü düşmanı olmadığını iddia etti. Bir takım fotoğraflar yayınlayarak Le Pen’e sahip çıkan Aydınlık Gazetesi’ne hiç ummadığı yerden tokat gibi bir cevap geldi. Aydınlık’ın cilaladığı Le Pen, dün Macron ile yaptığı düelloda Perinçek ve Aydınlık’ı çürüten itiraflarda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik parti lideri Marine Le Pen, 24 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce televizyonda yayınlanan bir düelloda karşı karşıya gelerek programlarını savundu. İki aday satın alma gücü, dış politika, sosyal konular, çevre, rekabet gücü, gençlik, güvenlik ve göç ve resmi kurumlar olmak üzere sekiz temayı ele aldı.

Le Pen’den skandal açıklama

Bir diğer cumhurbaşkanı adayı Macron ile yaptığı karşılıklı tartışmada kamusal alanda başörtü takmayı yasaklamayı istediğini söyleyen Le Pen "Ben kamusal alanda peçenin yasaklanmasından yanayım. İslamcılar tarafından dayatılan bir üniformadır" diye konuştu.

“Bunu yaparsan iç savaş çıkarırsın”

Macron ise "Fransa'yı kamuya açık alanda başörtüsünü yasaklayan dünyadaki ilk ülke yapmak istemekle" eleştirdi. Macron, "Taşıdığınız proje bir küçülme projesi ve Fransız evrenselciliğine zarar veren bir projedir. Laiklik bir dinle savaşmak değildir. Benim yanımda örtünme, başörtüsü yasağı olmayacak. Anayasamız laikliktir, özgürlük ilkesidir. Bunu yaparsan iç savaş çıkarırsın. Söylediğin çok ciddi bir şey. Aydınlanma ülkesi Fransa, dünyada bunu yapan ilk ülke olurdu. Önerdiğin şey Fransız ruhuna ihanettir" diye konuştu.

Macron "Bir başörtünün, bir kipanın peşinden kaç polis koşacak?", diye sormasının ardından Le Pen "Maskelerin peşinden koşan ne kadar çok polis memuru olduysa o kadar" diye cevap verdi.

Le Pen’in başörtüsü düşmanı olmadığını iddia edip Akit’i Amerikancılıkla suçlayan Aydınlık ve Doğu Perinçek tayfasının bu sözlere ne cevap vereceği ise merak ediliyor.