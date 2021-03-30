Alın size Almanya! ‘Irkçılık virüsü’ Müslümanlara namazı yasaklattı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Avrupa’nın lokomotifi Almanya’da ırkçılık ve İslamofobi ile birlikte saldırıların yanı sıra Müslümanlara yönelik baskılar her alanda daha da artıyor.

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkan Almanya’da ibadet edene maaş tehdidinde bulunuldu

İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğü gibi değerlerin arkasına sığınarak her fırsatta Türkiye’ye demokrasi dersi vermeye kalkan Almanya’nın Heidelberg kentinde faaliyetlerini sürdüren bir güvenlik şirketi, Müslüman kökenli çalışanlarına “İbadet edersen ücret alamazsın” diyerek mobbing uyguladı.

“Tarafsızlık” ilkesi gerekçesiyle Müslüman çalışanların namaz kılmaları yasaklandı!

Heidelberg kentinde bulunan bir güvenlik şirketi, 25 Mart tarihinden itibaren mülteci kabul merkezi Patrick Henry Village isimli tesislerde görev yapan çalışanlarının mesai saatleri içinde ibadet etmelerini bir duyuruyla yasakladı. Şirketin skandal yasaklamaya gerekçe olarak ise ‘tarafsızlık’ ilkesi gösterildi.

“Sigara molası yerine namaz kılmak istiyoruz fakat onu da yasakladılar”

yeniakit.com.tr’nin kendisine ulaştığı bir Müslüman personel skandal yasağa ilişkin şunları söyledi:

“Şirkette çalışan personeller gün içinde sigara içmek için mola veriyorlar ve biz Müslüman çalışanlar olarak ise bu süreyi sigara yerine namaz kılarak geçiriyoruz. Demokrasiden, insan haklarından söz edilen Almanya’da maalesef Müslümanlar olarak çok sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Namaz kılmamızı çalıştığımız güvenlik şirketinin yasaklamasını anlayamıyoruz. Sigara molası yerine namaz kılmak istiyoruz fakat onu da yasakladılar”

Cinayetlere kadar uzanan ırkçı saldırılar Almanya’da sürekli artıyor

Yapılan bazı araştırmalar, en fazla ırkçı saldırıların Almanya’da yaşandığını ortaya koyuyor. Almanya’da Müslümanlara yönelik sözlü veya fiziksel saldırıların yanı sıra, cinayete kadar uzanan olaylar da dikkat çekiyor.