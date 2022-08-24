Alın size 2002-2022 kıyaslaması! Bakan Varank'tan asgari ücret ve benzin şamarı

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye 2023 seçimlerine doğru hızla ilerlerken sosyal medya ve birçok yayın organı üzerinden AK Parti düşmanları algı operasyonlarına başladı.

Her söyledikleri yalanın ellerinde patlamasına aldırış etmeyen kendini bilmezler bu durumdan ders çıkarmak yerine sürekli farklı bir yalanla gündeme gelmeye devam ediyor.

“Önceden çalışanların durumu daha iyiydi” yalanıyla yeni bir algı operasyonuna başlayan yalancılara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

“Önceden çalışanların durumu daha iyiydi iddiası büyük bir yalandır!” diyen Bakan Varank sosyal medya hesabı üzerinden, 2002-2022 yıllarında asgari ücrete karşılık gelen benzin, elektrik ve doğalgaz miktarlarını paylaştı.

Varank’ın paylaştığı tabloda, 2002'de asgari ücrete 100 lt benzin, 990 kWh elektrik ve 390 m3 doğalgaz alınırken, 2022 yılı asgari ücretinde ise 270 lt benzin, 3800 kWh elektrik ve 1165 m3 doğalgaz alınabildiği görülüyor.