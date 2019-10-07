0553 313 94 23

Alimünyum folyo ile neler yapılır? Alimünyum folyo ile temizlik nasıl yapılır? Alternatif tıpta alimünyum folyo!

Evinizde sağlık sorununuza iyi gelen birçok, ucuz alternatif tıp malzemeleri bulunmaktadır.Ama biz bugün size çok fazla bilinmeyen alimünyum folyodan bahsedeceğiz. Genellikle mutfaklarda kullandığımızalimünyum folyoyu beklide daha önce hiç duymadığınız şekillerde kullanmaya ne dersiniz?

07 Ekim 2019 Pazartesi 22:14
Alimünyum folyo ile neler yapılır? Alimünyum folyo ile temizlik nasıl yapılır? Alternatif tıpta alimünyum folyo!

Bu yazıyı okuduğunuzda Alimünyum folyo artık sadece mutfakta yemekler için kullanılmaktan çıkacak. Ev temizliğinden alternatif tıp a kadar birçok yerde kullanacağınız ürünlerin liste başında yer alacak.

Alternatif tıp olarak kullanacağınız yerler;

1-Alimünyum folyoyu ince şerif halinde kesin. Derin dondurucuda  2 saat beklettikten sonra yorgun ve şiş olan göz kapaklarınıza yerleştirin.

2-Romatizma,eklem gibi ağrılı bölgeye folyo sarın ve hareketlerinizi sınırlandırmaya dikkat edin. Folyoyu bir gece  ağrılı bölgede bırakın.

3-Birçok grip belirtisinden alüminyum folyo kullanarak ve hiçbir ilaç almadan kurtulabilirsiniz.Ayaklarınızı yaklaşık 5 kat folyo ile sarıp 1 saat bekleyin. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.

4- Kas ağrınız için ağrılı bölgeye folyoyu rulo şeklinde sarıp  12 saat boyunca bekleyin. Bu işlemi 10-12 gün boyunca hiç ara vermeden her gün yapın.

5- Yanıklar için, yarayı temizledikten sonra, gazlı bez ile sarıP ve alimünyum folyo ile kaplayın. Alimünyum folyoyu ağrı geçinceye  kadar çıkarmayın.

Ev temizliğinde kullanacağınız yerler;

1- Ütü masası kılıfının altına alüminyum folyo koymanız ütüyü kolaylaştıracaktır.

2- Kumandanın pili bitti ve kalem pil kalmamış ama küçük pil var. Küçük piller de işinizi görecektir. Pillerinizi kumandaya takın ve boşta kalan yerlere folyo sıkıştırın.

3- Bir parça alüminyum folyoyu birkaç kat yapın ve makasla kesin.Birkaç kat yaptığınız alüminyum folyoyu bıçağınızın kesen tarafına sürtün. Her ikiside eskisinden daha iyi kesecektir.

4- Bir parça alüminyum parçasını elinizde sıkıştırıp lavabonuzun pas olmuş yerlerini temizleyebilirsiniz.

5- Biraz sıcak su içerisine karbonat atın ve gümüşlerinizi içerisinde bir süre bekletin ardından bir parça alüminyum folyo ile ovalayın.

6- Henüz sıcak olan ızgarayı alüminyum folyonun parlak kısmı ile iyice ovalayıp yağlarden islerden kurtulun.

Huzur dolu günler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 22:14
  1. Alimünyum folyo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alimünyum folyo ile neler yapılır? Alimünyum folyo ile temizlik nasıl yapılır? Alternatif tıpta alimünyum folyo!
    1. Alimünyum folyo ile neler yapılır?..
    2. Mardin'den acı haber geldi!
    3. 3 malzemeli un kurabiyesi! 5 dakikada..
    4. Rahat uyumak için ne yapmalı? İyi uyku..
    5. Kemik suyu! Kemik suyunun faydaları..
    6. Göz iltihaplanması! Göz şişmesinin..
    7. Omega 7 nedir? Yabani iğdenin..
    8. Şiddetli baş ağrısı nasıl geçer? Baş..
    9. Evde Waffle nasıl yapılır? Tavada..
    10. Kilo verdiren besinler nelerdir?..
    11. Ahmet Davutoğlu'ndan çok sert tepki:..
    12. Mabet Ağacı faydaları nelerdir? Beyin..
    13. Kara lahananın faydaları nelerdir?
    14. Pentagon'dan yeni açıklama:..
    15. Yaşam kalitenizi artırmak için..
    16. Kabaran saçlara ne yapmalıyım?..
    17. Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon..
    18. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    19. Başkan Trump'tan 'Kürtlerle değil PKK..
    20. İsrail'de 5 bin yıllık antik kent..
    21. 'ABD Silahlı Kuvvetleri böyle bir..
    22. Başkan Trump'ın vergi kayıtlarının..
    23. 'Fırsatı değerlendirin ve Türkiye'ye..
    24. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:..
    25. 'Terör oluşumuna müsaade etmeme..
    26. Trump, Suriye kararını savundu
    27. ABD'li senatörlerden Türkiye'ye..
    28. Tarihi Sinop Cezaevi'nin..
    29. 'Belirli bir bölgedeki unsurlarımızı..
    30. Küstah Türkiye tehdidi sonrası..
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken açıklamalar! 'Erdoğan’ın taktiği'
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında son soruyu bildi ama 1 milyon TL'yi alamayacak!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler
    2.5 aylık kardeşini pencereden atan çocuktan annesine kan donduran sözler

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan'a çağrı
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'