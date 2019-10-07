Alimünyum folyo ile neler yapılır? Alimünyum folyo ile temizlik nasıl yapılır? Alternatif tıpta alimünyum folyo!

Bu yazıyı okuduğunuzda Alimünyum folyo artık sadece mutfakta yemekler için kullanılmaktan çıkacak. Ev temizliğinden alternatif tıp a kadar birçok yerde kullanacağınız ürünlerin liste başında yer alacak.

Alternatif tıp olarak kullanacağınız yerler;

1-Alimünyum folyoyu ince şerif halinde kesin. Derin dondurucuda 2 saat beklettikten sonra yorgun ve şiş olan göz kapaklarınıza yerleştirin.

2-Romatizma,eklem gibi ağrılı bölgeye folyo sarın ve hareketlerinizi sınırlandırmaya dikkat edin. Folyoyu bir gece ağrılı bölgede bırakın.

3-Birçok grip belirtisinden alüminyum folyo kullanarak ve hiçbir ilaç almadan kurtulabilirsiniz.Ayaklarınızı yaklaşık 5 kat folyo ile sarıp 1 saat bekleyin. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın.

4- Kas ağrınız için ağrılı bölgeye folyoyu rulo şeklinde sarıp 12 saat boyunca bekleyin. Bu işlemi 10-12 gün boyunca hiç ara vermeden her gün yapın.

5- Yanıklar için, yarayı temizledikten sonra, gazlı bez ile sarıP ve alimünyum folyo ile kaplayın. Alimünyum folyoyu ağrı geçinceye kadar çıkarmayın.

Ev temizliğinde kullanacağınız yerler;

1- Ütü masası kılıfının altına alüminyum folyo koymanız ütüyü kolaylaştıracaktır.

2- Kumandanın pili bitti ve kalem pil kalmamış ama küçük pil var. Küçük piller de işinizi görecektir. Pillerinizi kumandaya takın ve boşta kalan yerlere folyo sıkıştırın.

3- Bir parça alüminyum folyoyu birkaç kat yapın ve makasla kesin.Birkaç kat yaptığınız alüminyum folyoyu bıçağınızın kesen tarafına sürtün. Her ikiside eskisinden daha iyi kesecektir.

4- Bir parça alüminyum parçasını elinizde sıkıştırıp lavabonuzun pas olmuş yerlerini temizleyebilirsiniz.

5- Biraz sıcak su içerisine karbonat atın ve gümüşlerinizi içerisinde bir süre bekletin ardından bir parça alüminyum folyo ile ovalayın.

6- Henüz sıcak olan ızgarayı alüminyum folyonun parlak kısmı ile iyice ovalayıp yağlarden islerden kurtulun.

Huzur dolu günler.