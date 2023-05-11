Alimler Birliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin çeşitli illerinden 103 alim katıldı. Birlik ümmetin selameti, istikrarın sürdürülmesi ve kazanımların artarak devam etmesi için 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yanında olduklarını belirtti.

Ülkemizin 81 ilinden 103 ilim ve irfan merkezinin temsilcilerinin katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirilen istişareler ve müzakereler sonucunda aşağıdaki hususlarda görüş birliği bir kez daha vurgulanmıştır:

1. Ülkemizin ve ümmetin selameti, istikrarın sürdürülmesi ve kazanımların artarak devam etmesi adına, ulemanın tefrikadan uzak, birlik ve beraberlik içinde olmasının; neslimiz, ülkemiz ve ümmet açısından büyük bir mesuliyet olduğu bir kez daha hatırlatılmıştır.

2. İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun ortaya çıkardığı Türkiye merkezli umut ve gelecek, erbab-ı ilmin ferdi, fevri ve nefsi çıkışlardan uzak durmalarını zorunlu kılmaktadır.

3. Batı menşeli olup ülkemize dikte edilmeye çalışılan ve siyasi olarak da bir takım parti ve kuruluşlar tarafından sahiplenilen LGBT gibi eşcinsel evliliği normalleştiren ve aile yapısını tehdit ve tahrif eden sapkın akımlara ve bunların destekçisi siyasi oluşumlara karşı tavizsiz bir şekilde mücadelenin sürdürülmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

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4. Türkiye’nin yakın tarihinde yaşadığı nice sıkıntılı süreçlerden ibret alınarak son dönemde ortaya konulan dinî, manevî ve ilmî alanlardaki kazanımlara ve özgürlüklere şükür ve vefa duygusuyla karşılık verilmesi ve bu minvalde sağlam bir iradenin ortaya konulması gerektiği ifade edilmiştir.

5. Mülteci âlimler konusunda yapılabilecek resmî düzenlemeler ile; bu şahısların ilmî müktesebatlarının ve tecrübelerinin ülkemizin ilim, fikir ve kültür sahaları için büyük bir zenginlik olacağı ifade edilmiş ve gerekli yasal düzenlemelerin ivedilikle sağlanmasının önemi dile getirilmiştir.

6. Sonuç olarak da ülkemizin ulaşmış olduğu millî ve manevî, siyasî ve iktisadî düzeyin ve ümmet coğrafyasını kuşatan çözüm üretici ve lider ülke kazanımlarının daha da ileriye götürülmesi ve mevcut durumun zaafiyete uğratılmaması adına 14 Mayıs 2023 seçimlerinde oy kullanılmasının manevi mesuliyeti dile getirilmiş ve bu seçimde Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanımız Sn. RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ın desteklenmesinin zarureti ittifakla ifade edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.