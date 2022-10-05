Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir! 28 Şubat döneminde gelen o telefon
Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, geçtiğimiz gün Hakk'a yürüyen Nedim Urhan Hoca ile 28 Şubat darbe döneminde yaptığı bir telefon görüşmesini bugünkü köşesinde okuyucularla paylaştı.
Nedim Urhan Hoca, geçtiğimiz gün 87 yaşında Hakk'a yürüdü. Nedim Urhan Hoca'nın hayatını kaybetmesinin ardından Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde Nedim Urhan Hoca ile yaptığı bir telefon görüşmesini kaleme aldı. Karahasanoğlu, herkesin darbeci askerlerden korktuğu ve Akit'e sert başlıklar atmaması yönünde telkinde bulunduğu dönemde Nedim Urhan Hoca'nın, Akit'e telefon ederek “Başörtü yasağını gözler önüne seren başlıklarınız sebebi ile, Allah sizlerden razı olsun” dediğini iletti.