Alım-satım ve kiralamada TL dönemi

Buğra Kardan Taşınır ve taşınmaz malların ticaretinde ‘yerli para’ dönemi başladı. TL’nin değerinin korunması ile ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre menkul ile gayrimenkul alım satımlarında ve kiralamalarında TL kullanılacak. Döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmeler bir ay içinde TL’ye çevrilecek.

KARARA ÖNEMLİ İLAVE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karara “Türkiye’de yerleşik kişilerin bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz” bendi ilave edildi.

Kararda yer alan geçici maddede ise bir ay içinde, yürürlükte olan sözleşmelerin bakanlıkça belirlenen haller dışında TL olarak taraflarca yeniden belirleneceği kaydedildi.

AVM’LER İÇİN KANUN TEKLİFİ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM yönetimleri ile perakendecileri geren dolarla kira sorununa el atılması için AK Parti yönetimine de talimat verdi. Buna göre TBMM’nin açılmasının ardından bir kanun teklifi sunulacak. Teklif AVM kiralamalarında yabancı para birimleri yerine TL’nin kullanımını öngörüyor.

ÖNEMLİ VİRAJ ALINDI

Bu girişim büyük markalar ve firmalar tarafından memnuniyetle karşılandı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AVM’lerin kiralarda TL’ye dönüşün perakende sektörünü rahatlatacağını belirtti. Taşınır ve taşınmaz alım satımları ile kiralamalarında TL’ye geçişi de önemli bir adım olarak yorumlayan Öncel, “Yerli para ile ticarete dönüşte en önemli virajlardan biri alındı” dedi.

REKABET GÜCÜ ARTAR

Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Mustafa Aydın ise AVM kiralarının TL’ye dönmesinin ardından ülkemiz markalarının rekabet gücünün artacağını vurguladı. Aydın, “Kiralarda dolardan TL’ye geçilmesi markalarımızı kuvvetlendirir, ülkemizin gelirlerini arttırır. Bu anlamda alınacak her kararın ardındayız” ifadelerini kullandı.

AVM Kiracıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Yüce, kiralarda doların yerine TL’nin esas alınmasının firmaların AVM’lerden çekilmelerini önleyeceğini, mağduriyetleri gidereceğini savundu.

ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü de gerek ekonomi yönetimi ile gerek perakendeciler ile iletişime açık olduklarına işaret ederek, “Ülkemizin ve milli para birimimiz TL’nin yanındayız” dedi. Belgü, ayrıca Kira Garanti Fonu konusunun ekonomi yönetimi tarafından önemle ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.