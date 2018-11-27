Alıçın faydalarını biliyor musunuz?



Halk arasında “yemşen” veya “ekşi muşmula” olarak bilinen Nisan, Mayıs aylarında çiçek açan, kırlarda yabani olarak yetişen alıç meyvesinin damar sertliği, kalp düzensizliği, sinir sistemi bozukluğu, yüksek tansiyon gibi birçok rahatsızlığa karşı ilaç görevi yaptığı, ayrıca çiçeğinin ise zayıflamak için birebir olduğu biliniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Ordu Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Karadeniz, alıç meyvesinin insan vücudu üzerindeki rahatsızlıklara karşı en iyi ilaç özelliğini taşıdığını, eczanelerde satılan onlarca ilacın görevini yaptığını söylüyor. Prof. Dr. Turan Karadeniz, gazetecilere yaptığı bir açıklamada alıcın faydalarını şöyle sıralamıştı:

Alıç, zayıf kalplerde kalp atışını sakinleştirme ve su toplamasını (ödem) dağıtma yönünden kalbi güçlendirir. Kalp basıncını düzenler ve yaşlılıktan kaynaklanan kalp düzensizliklerini gidermede faydalı olur. Alıcın kalp üzerine olan bu etkilerinin başında kalp kaslarını kuvvetlendirmesi gelmektedir.

Alıç damar sertliğine, sinirlilik sonucu görülen kalp düzensizliğine, uykusuzluğa, mevsim değişikliğine, hassasiyete ve sinir sistemi bozukluklarına şifalı gelir, asabi çarpıntıları giderir.

Alıcın kalp, damar ve sinir sistemi üzerine sakinleştirici etkisi vardır. Yüksek tansiyonu düşürür, koroner damarları genişleterek, damar tıkanıklığını giderir, kan dolaşımını artırır.

Alıç çiçekleri kaynatılıp içilmeye devam edilirse sinirleri yatıştırır. Zayıflamak için alıç çiçekleri kaynatılıp içilmelidir. Boğaz iltihabına karşı alıç çiçekleri kaynatılıp gargara yapılıp içilmelidir.

Kurutulmuş çiçekleri ve meyvesi çay gibi demlenip içilecek olursa, boğaz iltihabına, öksürüğe, kalp faaliyeti zayıflığına, kalp ağrılarına, kalp çarpıntısına, böbrek hastalıklarına, damar sertliğine ve karaciğer ağrısına oldukça iyi gelmektedir.

Alıç haşlanıp sulandırılıp içilirse sara hastalığına iyi gelir.

Alıcın meyveleri yenir veya kompostosu içilirse, çocuk emziren annelerin sütü çoğalır.

Alıcın suyu çıkartılıp, şekerle birlikte içilirse baş ağrısını keser.

Ezilerek şiş üzerine konursa şişliği indirir.

Alıç meyvesi balgamı keser, cinsel gücü kuvvetlendirir, mideye kuvvet verir, safranın çoğalmasını önler, göğüs nezlesinde faydalıdır.

Alıç kan yapar, iç hastalıklarına, böbrek zafiyetine iyi gelir.

Böbrek ve sidik kesesi iltihabına şifalıdır.

Kaşıntıya karşı alıç meyvesi yenilmelidir.

Alıç meyvesi böbrek kumlarını döker.

Alıç meyvesi, alıç çiçeği ve yaprağı kaynatılıp balla tatlandırılarak içilince kalp rahatsızlığına iyi gelir.



Uykusuzluk çekenler alıç meyvesi yerlerse iyi gelir. Asabi çarpıntıları giderir. Alıç idrar söktürücüdür. Alıç, spazmları azaltıcı etki gösterir. Alıcın kabız yapıcı etkisi bulunmaktadır. Kurumuş alıç yaprağı veya çiçeğinden 2 çay kaşığı alınıp 1 lt kaynar suda 20 dakika demlenir ve balla tatlandırılarak günde üç kere birer bardak içilir.