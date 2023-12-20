Alıç sirkesi yapımı ( Ayrıntılı anlatım): Kan damar tıkanıklığına karşı birebir! Tabii orijinal yapımı burada

Alıç Sirkesi Yapımı ( Ayrıntılı Anlatım) Tarifi İçin Malzemeler

1. 5 kilo kadar alıç

4 litre su

1 yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sirke (üzüm-elma)

5 -6 adet nohut

Alıç Sirkesi Yapımı ( Ayrıntılı Anlatım) Tarifi Nasıl Yapılır?

Hayırlı Mutlu Huzurlu Bereketli Günleriniz olsun İnşaAllah.

Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tıp alanında da şifası yararı onaylanmış olan alıç sirkesi tarifini paylaşacağız.

Bir tv kanalında Dr. Feridun Kunak programında anlatıldı. Extradan salatalarda yemeklerde kullanabilirsiniz, üzüm sirkesi ve elma sirkesi gibi ağır tadı yoktur. Ayrıca bilinen yan etkisi de yoktur.

Alıç ; suya, bakıma ihtiyaç duymadan dağlık yerlerde kendi kendine büyüyen yabani bir meyvedir. Eğer ki yapamam diyorsanız aktarlarda ve şifalı bitki satılan yerlerde satılıyor. Evde yaparak daha ekonomik hale getirebilirsiniz.

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Gelelim bu Şifalı sirkemizin yapımına

Öncelikle Alıçları bol suda yıkayalım. Alıcın rengi fark etmez sarıda olabilir kırmızı alıçta.

Alıç İçinde çok fazla kurt barındırır o nedenle tek tek bıçakla kesip kontrol etmek gerekir.

Hepsini kontrol ettikten sonra 5 litrelik cam kavanoz içerisine alıçlar koyulur. Üzerine su eklenir şişe dolana kadar( 4 lt) 1 yemek kaşığı tuz ve 1 çay bardağı sirke ilave edilir, ben üzüm sirkesi tercih ettim. 5- 6 adet nohut atılır, daha çabuk sirke olması için.

Daha sonra cam şişemizin kapağını kapatmadan üzerine temiz bir tülbent koyup kenarına lastik geçirin. Bu şekilde gün ışığı görmeyecek karanlık bir ortamda 15 -20 gün

sirkeye dönüşmesini bekleyelim. Arada kontrol edebilirsiniz.

Resimde görüldüğü gibi Alıçların bir kısmı su üzerinde duruyor. Sirke olmaya başlayınca hepsi aşağıya çökecektir. Ve rengi gittikçe sarıya dönüyor Kıvamı ve tadından sirke olduğunu anlarsınız. Eğer ki 20 günde olmadı ise 5- 6 gün daha bekletin.

Daha sonra yine cam bir şişeye sirkemizi süzelim. Bu şekilde muhafaza edelim.

KULLANIM ŞEKLİ;

Gece yatmadan önce yarım çay bardağı alıç sirkemizin üzerine su ekleyelim ve içelim düzenli olarak kullanıldığında faidesini Allah’ın izni ile göreceğiz inşallah. Eğer ki zayıflama niyeti ile içilecekse; sabah aç karnına aynı, 1 yemek kaşığı sirke üzerine bir çay bardağı su ekleyip içebilirsiniz.

Şifalarını saymakla bitmez. Bunlardan bazıları :

》Yağ yakıcı özelliği sayesinde etkili bir zayıflama sağlayacaktır. Bunun için her sabah aç karnına 1 yemek kaşığı sulandırıp içmek yeterli olacaktır.

》Alıç meyvesi `C`vitamini bakımından zengindir. Kışın tercihlerimiz arasında olmalıdır.

》Vucüttaki damarların genişlemesiyle daha fazla oksijen ve kan dolaşımının olmasına yardımcı olur.

》Kalp rahatsızlıklarını önlemeye yüksek kan basıncını dengelemeye fayda verir.

》Malesef ki unutkanlık çağımızın hastalığı gibi oldu. Onun için alıç sirkesi Beyin belleğini güçlendirici özelliği taşır.

》Panik atak hastalığı, Böbrek hastalığı ve şeker hastalığı tedavi edicidir.

》 Damar sertliği gidericidir. Tansiyonu dengeler

》yüksek oranda antioksidan bulunur. Uyku problemi olanların tüketmesi gerektir.

》Göğüs ağrılarına da iyi geldiği söylenmektedir.

》Kalpteki ritim bozukluklarının giderilmesi için ve kalp kaslarının kuvvetlenmesi için kullanabilirsiniz.

》Açık kalp ameliyatı ve anjio sonrası hasta içerse kalbi güçlendirir. Hastanın kendini daha iyi hissetmesini sağlar.

》Sakinleştirici etkisi sayesinde sinir bozukluğunu dengeler.



