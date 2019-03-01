Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

Alıç sirkesi, tadı hafif buruk ama tatlı alıç meyvesinden yapılan bir sirke türüdür. Alıç sirkesi nedir? Alıç sirkesinin diğer sirkelerden farkı nedir? Alıç sirkesinin faydaları nelerdir?

Alıç sirkesinin faydaaları

Alıç sirkesi iç hastalıkların tedavisinde destekleyicidir. Salatalarda çorbalarda kullanılabilir.

Yüksek antioksidan içerir. Antioksidanlar vücuda giren serbest radikallerle baş eder ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Damarlarda oluşan yüksek kan basıncı nedeniyle ortaya çıkan yüksek tansiyonu düzenler.

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi bağışıklık ve üst solunum yolları hastalıklarında önleyici iyileştirici etki yapar.

Sinir, stres, uykusuzluk ve depresif ruh hali gibi problemlere çare olur.

Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu sayede yağ yakım hızını artırır.

Kalp damar hastalıkları için doğal bir terapidir.

Dermatolojik bazı sorunların giderilmesinde etkilidir. Tahriş, kızarıklık, alerji gibi durumlarda kontrollü şekilde içilebilir.

Cinsel ilişki performansını artırabilir.

Kalp kaslarının güçlenmesine yardımcı olur.

Akciğerlerde görülen ağrı ve baskı hissi için bu sirke tüketilebilir.

Mide parazitlerini gidermede etkilidir.

Kalp kaslarının güçlenmesinde etkisinin olduğu bilinmektedir.

Hücre besleyen ve yenileyen etki gösterir. Ayrıca vücudun içindeki antioksidan etki ile kanser risklerini en aza indirir.

Kadınların menopoz dönemlerinde sıcak basması aşırı sıkıntı gibi hallere iyi gelir. Ayrıca yumurtalıkların olumlu etkilenmesini sağlar.

Alıç sirkesi idrar söktürücüdür.