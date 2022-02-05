Geçtiğimiz hafta İstanbul son yılların en şiddetli kar yağışının etkisi altında kaldı. Etkili olan kar yağışı ve ardından başlayan yağmur barajlardaki su seviyesini olumlu etkiledi. Son olarak Alibeyköy Barajı’nın su renginin kahverengiye döndüğü görüldü, bu durumun sebebi ise merak konusu oldu?

Alibeyköy Barajı'nın suyunun rengi neden değişti?

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da etkili olan kar yağışı barajlardaki su seviyesini yükseltti. Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu arada baraj suyunun rengi kahverengine döndü. Bu durumun sebebi ise merak konusu oldu. Derelerden gelen çamurlu suyun etkisiyle barajda suyun rengi kahverengi oldu.

Havadan görüntülenen Alibeyköy Barajı'nda daha önceden koyun ve keçilerin otlamaya başlayan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Bu alanlardan biri tarihi Mağlova su kemerinin bulunduğu alan oldu. Daha önce suların tamamen çekildiği alan, önce karla daha sonra suyla doldu.

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü.

Elmalı barajında doluluk oran yüzde 88.38'e, Ömerli barajında yüzde 84.2'ye çıktı.

İstanbul'da Sazlıdere barajı hariç tüm barajlarda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.