Alibaba'nın ismi nereden geliyor? Jack Ma açıkladı

Çin merkezli uluslararası şirketlerden Alibaba'nın isim hikayesi yıllardır merak konusuydu. Alibaba Grup CEO’su Jack Ma şirketinin isim hikayesini açıkladı.

Çin'in en büyük şirketlerinden “Alibaba” yatırımlarıyla olduğu kadar ismiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’deki 1.4 milyar dolarlık yatırımına ilave 2 milyar dolar daha yatırım planlayan Alibaba şirketinin ismi nereden geliyor?

'ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER'DEN ESİNLENMİŞ'

Alibaba Grup CEO’su Jack Ma; ABD, Almanya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde gerçekleştirdiği saha çalışmalarının tamamında halkın Ali Baba ve Kırk Haramiler masalını bildiğini fark ettiğini ve şirketin ismine böyle karar verdiğini söylüyor. Alibaba Grup şirketinin adı, ilk akla geldiği şekilde ‘Ali Baba ve Kırk Haramiler’ masalından türetilmiş.

Jack Ma, kendisiyle 15 Ekim 2007 tarihinde gerçekleştirilen bir mülakatta ‘Alibaba’nın hikayesini şöyle anlatıyor:

“Bir gün San Francisco’da bir kafedeydim ve Alibaba’nın iyi bir isim olduğunu düşünüyordum. Sonra bir garson geldi ve ona ‘Alibaba’yı biliyor musun?’ dedim. ‘Evet’ dedi. ‘Onun hakkında ne biliyorsun?’ dedim ve ‘Açıl susam açıl’ dedi. Ben de ‘İşte bu! İsim bu olmalı’ dedim. Sonra sokağa çıktım ve 30 kişi daha bulup onlara da ‘Alibaba'yı biliyor musunuz?’ diye sordum. Hindistan’dan, Almanya’dan, Tokyo’dan ve Çin’den insanlar... Hepsi de Alibaba’yı biliyordu, 'açıl susam açıl - 40 harami'... Alibaba bir harami değil. Alibaba nazik, akıllı bir iş insanı ve köye yardım etti. Yani, hecelemesi kolay ve dünya çapında biliniyor. Alibaba küçük ve orta ölçekli şirketler için ‘açıl susam açıl’dı. Birinin bizi taklit etmek istemesi ihtimaline karşı ‘Alimama’ adını da tescil ettirdik...”