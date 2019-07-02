Aliağaspor FK, genç yetenek Erkan Gövercin’i renklerine bağladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin iddialı takımlarından Aliağaspor FK, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Gövercin ile anlaşma sağladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin önemli takımlarından Aliağaspor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı siyahlılar, bu kapsamda 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Gövercin için harekete geçti. Şampiyonluk hedefi ile yola koyulan Aliağaspor FK, Bornova Yeşilova forması ile mücadele eden genç oyuncu ile 1 yıllığına anlaşma sağladı.

Futbola İzmir Büyükşehir Belediyespor’da başlayan genç yetenek, 6 sezon mavi beyazlı ekipte forma giydi. Daha sonra Göztepe’ye transfer olan Gövercin; U21, Akademi ve Elit Liglerinde 78 resmi karşılaşmada ter döktü. BAL Liginde ise genç oyuncu, 26 maçta 3 gol kaydetmeyi başardı.

Öte yandan Aliağaspor FK, Erkan Gövercin’in yanı sıra geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan orta saha oyuncusu Arda Saltan ve sağ bek Yunushan Memişoğlu ile de yeniden anlaşma sağladı.