Aliağaspor FK, deplasmandan puansız döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 18. haftasında, Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor’a konuk olan Aliağaspor FK, rakibine 2-1’lik skorla yenilerek ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 18. haftasında Aliağaspor FK, Bozüyük Vitraspor’a konuk oldu. Aliağaspor FK taraftar grubu Yeniçeriler, sarı siyahlıları Bilecik deplasmanında da yalnız bırakmadı. Bilecik deplasmanına dört otobüs ve sivil araçlarla birlikte 270 kişilik taraftar grubuyla adeta çıkarma yapan Yeniçeriler, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına doksan dakika boyunca destek verdi. Taraftar otobüsüyle Bilecik deplasmanına giden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da taraftarlarla birlikte tribündeki yerini aldı.

Sarı siyahlılar, 31’de Bülent Tek’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatsa da 59’da Sertan Çelik’in ve 82’de Erdoğan Akbey’in kendi kalesine attığı gollerle sahadan yenilgiyle ayrıldı. 40 puanda kalan Aliağaspor FK, sahadan puansız ayrılsa da en yakın takipçisi Maltepesporun iki puan önünde liderliğini sürdürdü.