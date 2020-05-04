Aliağa’da iş yerini açamayan esnafa erzak yardımı sürüyor

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle iş yerini açamadığı için zor günler geçiren esnafa destek olmaya çalışan Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası, erzak yardımlarına devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Aliağa’da berberler, lokantacılar, kahveciler uzun süredir iş yerlerini açamıyor. Yaşadıkları ekonomik sıkıntılar yüzünden mağdur olan esnafa, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odasının girişimiyle Aliağa Belediyesi tarafından erzak yardımı yapılmıştı. Esnaf Odası bu defa kendi imkanlarıyla hazırladıkları erzak kolilerini zor günler geçiren esnaf üyelerine ulaştırıyor.

Esnaf ve sanatkarlar, ülke anatomisinin omurgası

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, esnafın toplumun ve ekonominin temel taşlarından olduğunu belirterek, 1,5 aydır iş yerlerini açamayan berber, kuaför, restoran, lokanta, kafeterya, kahvehane ve benzeri esnafın şu an en büyük beklentisinin kira desteği olduğunu söyledi. Başkan Serdar Berk, “Korona virüs salgını sebebiyle iş yerlerini kapatan esnaf arkadaşları telefonla arıyorum, bazen ziyaretlerine gidiyorum. Bazı esnaf arkadaşlarımızın dayanma güçleri azalıyor. Bir nebze kendi imkanlarımızla erzak yardımı yapıyoruz . Esnaf ile sanatkarlarımız bu ülkenin ve milletin omurgasıdır. Bu zor günde esnafımıza sahip çıkılmalı ve gereken yardım yapılmalı, destek olunmalıdır. “ dedi.

Birlik ve berberlik ile bu zor günleri en az hasarla atlatılacağı inancında olduğunu ifade eden Başkan Serdar Berk, "Hayırsever vatandaşlar bakkal esnaflarımıza borcu olan vatandaşların borçlarını kapattı. Allah razı olsun. Bakkal esnafımız vatandaşın halini bilir. Vatandaş da evinin anahtarını, bazen çocuğunu yine bakkalına emanet eder. Çünkü onun Ahilik kültüründen geldiğini bilir. Maalesef büyük marketlerin veresiye defteri yok ki bir hayırsever vatandaşın borcunu kapatsın. Onun için mahallenizdeki bakkalınıza ve esnaflarımıza sahip çıkalım” diye konuştu.