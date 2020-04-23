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Aktüel

Aliağa’da Hijyen Ekipleri görevinin başında

Aliağa Belediyesi Hijyen Ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2020-04-23 11:44:41 -
Aliağa’da Hijyen Ekipleri görevinin başında

Aliağa Belediyesi Hijyen Ekipleri dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Korona virüs salgınına karşı Aliağa’nın tüm cadde ve sokaklarını insan sağlığına zararsız antiviral su ile yıkayan belediye hijyen ekipleri, çalışmalarını bugün; Kapukaya, Yüksekköy, Uzunhasanlar, Karaköy, Karakuzu, ve Çıtak Mahallelerinde sürdürdü. Belediye hijyen ekipleri dezenfekte işlemlerine hazırlanan plan ve program dahilinde kent genelinde devam edecek.

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