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Aliağa’da geleceğin yıldızları ödüllerine kavuştu

Aliağa Belediyesi 15.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:29
Aliağa’da geleceğin yıldızları ödüllerine kavuştu

Aliağa Belediyesi 15.Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 3.Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvasında şampiyonları belli oldu. Alt yaş gruplarından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için kupa töreni düzenlendi.


Aliağasporun altyapısında oynadıkları dönemde geçirdikleri kazalar sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Harman, Övünç Yüksel ve Doğancan Üzüldü’nün isimleri düzenlenen futbol turnuvasıyla yaşatılıyor. Ayrıca uzun süre Aliağaspor’da altyapı antrenörlüğü yapmış olan ve üç yıl önce hayatını kaybeden Şenol Köse’de unutulmadı.


Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporcular için Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesisleri’nde ödül töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende minik sporculara ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Cahit Ayan, Hakan Şimşek, Kürşat Bahadır Turan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, spor antrenörleri ile turnuvaya sponsor olan firma temsilcileri verdi.



Turnuvada şampiyon olan takımlar


Mini Minikler Şampiyonu: Fırtınaspor


Minikler Şampiyonu: Kabotajspor


Yıldızlar Şampiyonu: Degajspor



İkinci olan takımlar


Mini Minikler: Aslanspor


Minikler: İskelespor


Yıldızlar: Atletizimspor



Üçüncü olan takımlar


Mini Minkler: Kanaryaspor


Minikler: Golcülerspor


Yıldızlar: Güreşspor



Turnuvanın gol kralları


Mini Minikler Gol Kralı: Egemen Altuğ Çevik


Minikler Gol Kralı: Uğur Doğan Sarıkartal


Yıldızlar Gol Kralı: Celal Küçükmorkoç



Turnuvanın asist kralları


Mini Minikler Asist Kralı: Ahmet Yusuf Cihan


Minikler Asist Kralı: Burak Başakran, Deniz İsmet Bayam


Yıldızlar Asist Kralı: Ömer Mevlüt Topal



Turnuvanın en az gol yiyen kalecileri


Mini Minikler: Yağız Ekrem Yıldırım


Minikler: Göktuğ Efe Ceyranoğlu


Yıldızlar: Talha Kaan Çelik


Turnuvanın En Değerli Oyuncusu: Cemal Orta


Turnuvanın En Centilmen Oyuncusu: Egemen Nar



3. Şenol Köse Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası


Minikler üçüncüsü: Aliağa Bld. Spor Okulları


Yıldızlar üçüncüsü: Helvacı


Minikler ikincisi: Göztepe


Yıldızlar ikincisi: Aliağa Bld. Spor Okulları


Minikler şampiyonu: Aliağa FK


Yıldızlar şampiyonu: Aliağa FK



Sporcu Karne Ödülleri


Aliağa Belediyesi Futbol Spor Okulu


2007-2008 Doğumlular: 1.Ali Ege Tekin, 2.Uğur Cem Gül, 3.Mehmet Yalçın


2009-2010-2011 Doğumlular: 1.Uygar Tamer, 2.Caner Sancak, 3.Mustafa Yasin Erkmen



Aliağa FK Altyapı


U10-U11 Futbol Takımı: 1.Buğra Uğur Gündüz, 2.Efe Eksöz, 3.Berat Aydın


U12-U13 Futbol Takımı: 1.Bedirhan Güner, 2.Yunus Emre Kahya, 3.Rahmican Kafalı


U14-U19 Futbol Takımı: 1.Anıl Güven, Oğuzhan Çakın, 3.Erdem Bozdağ

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 15:29
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