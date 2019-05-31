Aliağa’da geleceğin yıldızları ödüllerine kavuştu
Aliağa Belediyesi 15.31 Mayıs 2019 Cuma 15:29
Aliağa Belediyesi 15.Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 3.Şenol Köse Şampiyonlar Ligi futbol turnuvasında şampiyonları belli oldu. Alt yaş gruplarından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için kupa töreni düzenlendi.
Aliağasporun altyapısında oynadıkları dönemde geçirdikleri kazalar sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Harman, Övünç Yüksel ve Doğancan Üzüldü’nün isimleri düzenlenen futbol turnuvasıyla yaşatılıyor. Ayrıca uzun süre Aliağaspor’da altyapı antrenörlüğü yapmış olan ve üç yıl önce hayatını kaybeden Şenol Köse’de unutulmadı.
Nefes kesen mücadelelere sahne olan turnuva sonunda dereceye giren takım ve sporcular için Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesisleri’nde ödül töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende minik sporculara ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Cahit Ayan, Hakan Şimşek, Kürşat Bahadır Turan, Aliağa Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, Spor Birim Sorumlusu Bilal Özkurt, spor antrenörleri ile turnuvaya sponsor olan firma temsilcileri verdi.
Turnuvada şampiyon olan takımlar
Mini Minikler Şampiyonu: Fırtınaspor
Minikler Şampiyonu: Kabotajspor
Yıldızlar Şampiyonu: Degajspor
İkinci olan takımlar
Mini Minikler: Aslanspor
Minikler: İskelespor
Yıldızlar: Atletizimspor
Üçüncü olan takımlar
Mini Minkler: Kanaryaspor
Minikler: Golcülerspor
Yıldızlar: Güreşspor
Turnuvanın gol kralları
Mini Minikler Gol Kralı: Egemen Altuğ Çevik
Minikler Gol Kralı: Uğur Doğan Sarıkartal
Yıldızlar Gol Kralı: Celal Küçükmorkoç
Turnuvanın asist kralları
Mini Minikler Asist Kralı: Ahmet Yusuf Cihan
Minikler Asist Kralı: Burak Başakran, Deniz İsmet Bayam
Yıldızlar Asist Kralı: Ömer Mevlüt Topal
Turnuvanın en az gol yiyen kalecileri
Mini Minikler: Yağız Ekrem Yıldırım
Minikler: Göktuğ Efe Ceyranoğlu
Yıldızlar: Talha Kaan Çelik
Turnuvanın En Değerli Oyuncusu: Cemal Orta
Turnuvanın En Centilmen Oyuncusu: Egemen Nar
3. Şenol Köse Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası
Minikler üçüncüsü: Aliağa Bld. Spor Okulları
Yıldızlar üçüncüsü: Helvacı
Minikler ikincisi: Göztepe
Yıldızlar ikincisi: Aliağa Bld. Spor Okulları
Minikler şampiyonu: Aliağa FK
Yıldızlar şampiyonu: Aliağa FK
Sporcu Karne Ödülleri
Aliağa Belediyesi Futbol Spor Okulu
2007-2008 Doğumlular: 1.Ali Ege Tekin, 2.Uğur Cem Gül, 3.Mehmet Yalçın
2009-2010-2011 Doğumlular: 1.Uygar Tamer, 2.Caner Sancak, 3.Mustafa Yasin Erkmen
Aliağa FK Altyapı
U10-U11 Futbol Takımı: 1.Buğra Uğur Gündüz, 2.Efe Eksöz, 3.Berat Aydın
U12-U13 Futbol Takımı: 1.Bedirhan Güner, 2.Yunus Emre Kahya, 3.Rahmican Kafalı
U14-U19 Futbol Takımı: 1.Anıl Güven, Oğuzhan Çakın, 3.Erdem Bozdağ
YORUM YAZ