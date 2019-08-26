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Aliağa’da deniz yüzeyine özel bakım

Çevre ve deniz kirliliği ile mücadelesini sürdüren Aliağa Belediyesi, deniz yüzeyine özel bakım için çalışmalarına başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
Aliağa’da deniz yüzeyine özel bakım

Çevre ve deniz kirliliği ile mücadelesini sürdüren Aliağa Belediyesi, deniz yüzeyine özel bakım için çalışmalarına başladı.


Deniz ortamına yayılan atıklar, görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra bünyesinde bulunan zararlı maddeler nedeniyle deniz canlıları için de önemli ölçüde tehlike oluşturabiliyor. Bu nedenle Aliağa Belediyesi, deniz yüzeyinde bulunan atıkların sahile ulaşmadan toplanabilmesi için deniz yüzeyi temizleme gemisi ile körfez temizliği yapıyor. Görüntü kirliliğinin ve zararlı atıkların önüne geçilebilmesi adına deniz yüzeyi özenle temizleniyor.


"Başaran 2" isimli gemi vasıtasıyla yürütülen çalışmalar ile tüm Aliağa körfezi tertemiz bir görünüme kavuşturulacağı, 45 tonluk atık depolama kapasitesine sahip yüzey temizleme gemisinin belirli aralıklarla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:50
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