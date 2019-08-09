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Aliağa’da bayram denetimi

İzmir’in Aliağa ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri amacıyla gıda denetimlerini sıklaştırdı.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
Aliağa’da bayram denetimi

İzmir’in Aliağa ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri amacıyla gıda denetimlerini sıklaştırdı.


Aliağa Belediyesine bağlı zabıtalar, Kurban Bayramına sayılı günler kala; manav, market, kasap ve unlu mamuller üretimi yapan işletmelerde denetimlerini arttırdı. Hijyen kontrollerine yönelik yapılan denetimlerde, fiyat etiketlerinin yanı sıra iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları da kontrol edildi. Denetimler esnasında gerekli kuralları yerine getirmeyen işletmecilere uyarılar yapıldı.


Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Raf fiyatları ile kasadaki fiyatların aynı olması, ürün ambalajlarının sağlam olması, son kullanma tarihlerinin uygunluğu, reyonlarındaki ürünlerin tazeliği, hal çıkış fiyatları ve satış fiyatları arasında fahiş fiyat artışı olup olmadığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, genel temizlik konularında denetimlerimizi periyodik olarak yapıyoruz. Eksik gördüğümüz hususlarla ilgili iş yeri sahiplerine gerekli uyarılarımızı yapıyoruz” dedi.


Bayram denetimleri kapsamında kurban kesim yerlerinin bayram süresince denetleneceğini de kaydeden Mustafa Tahir Acar, "Kurban kesim yerlerinde ve kent genelinde çevrenin temiz tutulması hususunda sık sık kontroller yapacağız. Çevrenin temiz tutulması ve kurban atıklarının gelişi güzel bir şekilde sokağa atılmaması noktasında vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını önemle rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:02
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