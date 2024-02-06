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Gündem Ali Yerlikaya’dan saldırıya ilişkin açıklama!
Gündem

Ali Yerlikaya’dan saldırıya ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-02-06 12:40:00 -
Ali Yerlikaya’dan saldırıya ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çağlayan Adliyesi’nde meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.

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