Ali Yerlikaya’dan saldırıya ilişkin açıklama!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çağlayan Adliyesi’nde meydana gelen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Yerlikaya, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı girişimine ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 11.46’da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.
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