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Gündem Ali Yerlikaya İstanbul'un yeni nüfusunu açıkladı
Gündem

Ali Yerlikaya İstanbul'un yeni nüfusunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 kişi arttığını belirterek toplam nüfusun 15 milyon 840 bin 900'e çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 13:19:00 -
Ali Yerlikaya İstanbul'un yeni nüfusunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları”nı açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentin nüfusuna ilişkin twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, “Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 artarak 15 milyon 840 bin 900 oldu. Ülkemizin nüfusunun yüzde 18.71’i ilimizde ikamet ediyor. Kilometrekare başına düşen hemşerilerimizin sayısı 3 bin 49” ifadelerine yer verdi.

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