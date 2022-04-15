Ali Yalçın'dan 'enflasyon' çağrısı: Eşel mobil sistemi devreye girmeli

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bursa ziyaretleri kapsamında Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milli Eğitim İl Müdürü Serkan Gür, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret etti. Bursa ziyaretleri kapsamında, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret eden Yalçın, “Vali Sayın Canbolat’a, kamu çalışanlarının sorunlarına gösterdiği ilgi ve sergilediği çözüm odaklı yaklaşımları için takdir ve memnuniyetimizi ifade ettik. Uludağ Üniversitesi Rektörü Ahmet Saim Kılavuz ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir ile bir araya geldik. Üniversite çalışanlarının taleplerini ilettik. Sayın Gür’e, il müdürlüğü görevinin hayırlı olmasını diledik ve Bursa’da görev yapan eğitim çalışanlarının talep ve beklentilerini paylaştık” şeklinde konuştu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, eşel mobil yönteminin sabit gelirliyi koruyacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Salgın ve savaş ortamının zorlukları tüm dünya ile beraber ülkemiz de ekonomik sorunlarla boğuşmak durumunda bırakıyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar büyük sorun. Sabit gelirlileri korumak için eşel mobili tartışılmalıyız. Enflasyon kontrol altına alındığında eşel mobil yöntemi devre dışı da kalabilir. Fakat enflasyonun verilen zammı daha ilk aydan alıp götürdüğü bir ortamda sabit gelirliler için bir alım gücünden bahsedilemez. Enflasyon oranı verilecek zammı aştığında eşel mobil devreye girmeli. Ya da enflasyon farkının yansıtıldığı altı aylık dilimler üç aya düşürülerek yansıtma öne alınabilir, ezilmenin önüne geçilebilir. Alım gücünü koruyacak, kamu çalışanına nefes aldıracak yöntemleri arayıp tartışmalıyız”