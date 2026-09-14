Ali Türkkan, Junior WRC'de Türkiye'ye ralli branşında ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan ile co-pilotu Bilge Ayan, Junior WRC sezonunun final yarışı olan Şili Rallisi'nde şampiyonluğa ulaştı. İkili bu sonuçla Türkiye'ye Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki ilk şampiyonluk kupasını kazandırdı ve podyumda Türk bayrağını dalgalandırdı.

Türkkan, Şili'deki zaferle Junior WRC'de şampiyon olan ilk Türk pilot unvanını da aldı. 1998'den bu yana Türk bayrağını uluslararası arenada temsil eden takımın yaklaşık 30 yıllık başarı yolculuğu, genç milli sporcunun pilotluğunda zirveye ulaştı.

İlk günü beşinci sırada tamamladı, etap etap liderliğe yükseldi

Şili'ye şampiyonluk hedefiyle gelen ekip, bu hedefe göre belirlediği stratejiye yarış boyunca bağlı kaldı. İlk günü beşinci sırada bitiren Türkkan, temposunu etap etap artırarak aradaki farkı kapattı ve liderliğe çıktı. Milli pilotun bu atağı, şampiyona lideri konumundaki rakibini hataya zorladı.

Ekip, toplam 311,7 kilometrelik 16 özel etapta mücadele etti. Parkurda yoğun orman etapları, keskin virajlar ve değişken zemin yapısının yanı sıra sürpriz hava koşulları da ekibi zorladı.

Acropolis'teki kaza kadroyu değiştirdi

Türkkan, sezon içinde iki farklı yarışı lider durumdayken yaşanan talihsizlikler nedeniyle tamamlayamadı; buna rağmen mücadeleden kopmadı.

Junior WRC takviminin en kritik yarışlarından Yunanistan'daki Acropolis Rallisi'nde kaza geçiren Oytun Albayrak'ın tedavisi sürerken, co-pilot koltuğuna Bilge Ayan geçti. Takım şampiyonluk mücadelesini bu kadroyla sürdürdü.

Yücetürk: "Ali Türkkan ve co-pilotu Bilge Ayan'ı yürekten tebrik ediyorum"

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, ikili için "Junior WRC'de bizim de ilk günden beri an be an tanık olduğumuz o büyük mücadele ve takım ruhu ile hedeflerine ulaşmayı başardılar" dedi. Yücetürk, Ford Türkiye olarak takımın yanında olmaya ve Türk motor sporlarının geleceğini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, "Sezon boyunca ortaya konan mücadele, bugün tarihi ve sonuna kadar hak edilmiş bir dünya şampiyonluğuyla taçlandı" ifadesini kullandı. Tatlısöz, Türkkan ve Ayan'ın yanı sıra sezonun önemli bölümünde bu mücadelenin parçası olan Oytun Albayrak'ı ve perde arkasında özveriyle çalışan tüm ekibi kutladığını belirtti; şampiyonluğun yeni başarıların önünü açacağına inandığını dile getirdi.

Takım Koçu Murat Bostancı, sezonun ilk yarışından itibaren şampiyonluğa yürekten inandıklarını anlattı: "Ay-yıldızlı bayrağımızı Dünya Ralli Şampiyonası'nın zirvesine taşımak, yıllardır verdiğimiz emeğin en büyük karşılıklarından biri." Başarının mühendisinden mekanikerine bu program için yıllardır emek veren herkesin ortak başarısı olduğunu söyleyen Bostancı, bunu bir son olarak görmediklerini, Türkiye'de arkadan gelen güçlü ve yetenekli bir genç sporcu jenerasyonu bulunduğunu vurguladı: "Ali'nin bu başarısının onlar için de çok önemli bir referans ve motivasyon olacağına inanıyorum."

Türkkan, 2025 WRC'de Acropolis Rallisi'ni birinci tamamlayarak Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nda ilk kez etap birinciliği unvanını getirmişti. Milli pilot bu sezon da Junior WRC'de Hırvatistan ve Portekiz yarışlarını birincilikle bitirerek şampiyonluk iddiasını sürdürmüştü.