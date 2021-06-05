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Medya Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür resmen eridi
Medya

Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür resmen eridi

Skandal skeçleri ile toplum ahlakını bozarak komedi yapmaya çalışan sözde komedi programı Güldür Güldür, reytinglerde erimeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 11:04:00 -
Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldür resmen eridi

Ahlaksızlığı haftada iki güne çıkararak televizyon ekranlarından Türk halkına rezilliklerini empoze eden Ali Sunal'ın sunduğu televizyon programı Güldür Güldür, reytinglerde resmen eridi.

Birçok skeci ile halkın tepkisini çeken program RTÜK'e şikayet edilmişti. Buna rağmen haftada iki gün yayınlanan Güldür Güldür'e tepkiler gelmeye devam ediyor.

İmamları da aşağılamıştı

Sarık ve cübbe giyilerek din, din görevlileri ve dindarların alaya alındığını söyleyen Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, "Bu hadsizliktir, saygısızlık ve edepsizliktir protesto ediyoruz. Milli manevi ve bizi biz yapan değerlerimizi aşağılayan aşağılıkları kınıyor ve dindarlardan özür dilemeye davet ediyorum. İslam dinine karşı her türlü hadsizlik, aşağılık ve edepsizliği başta sayın RTÜK Başkanı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar görür ve gereğini yapar diye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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