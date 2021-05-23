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Medya Ali Sunal’ın Güldür Güldür’ü kendi sonunu hazırlıyor! Sonunda bunu da yaptı
Medya

Ali Sunal’ın Güldür Güldür’ü kendi sonunu hazırlıyor! Sonunda bunu da yaptı

Show TV’de imamları aşağılayarak prim yapmaya çalışan Ali Sunal’ın kahkaha attığı sözde komedi programı Güldür Güldür, rezilliklerini haftada 2 güne çıkarmıştı. Reytinglerde ilk 10’a bile giremeyen program, tepki çekmeye devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 11:03:00 - 2021-05-23 11:05:13
Ali Sunal’ın Güldür Güldür’ü kendi sonunu hazırlıyor! Sonunda bunu da yaptı

22 Mayıs 2021 reyting sonuçlarına göre, Show TV’nin ahlaksız sözde komedi programı Güldür Güldür ilk 10’a giremedi.

Sefer ve Zahide’nin düğün hazırlığı hızla devam ederken, masraflar da arttı. Bir de Sefer’in analığının akrabaları Sefer’den evi istedi. Bir yanda maddi problemler, bir yandan da oluşan ev krizi, herkesi iyice endişelendirdiği Gönül Dağı reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı. 

Dansöz oynatarak reyting kasmaya çalışan bir diğer rezil program olan ve Star TV’de yayınlanan İbo Show, 9. Sırada yer aldı.

 

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