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Gündem Ali Sunal'dan ilginç açıklamalar! Sosyal medyada gündem oldu
Gündem

Ali Sunal'dan ilginç açıklamalar! Sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür Show'da sahneye çıkan tiyatrocu Ali Sunal'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili söyledikleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 02:31:00 -

Güldür Güldür Show isimli komedi programının sunucusu tiyatrocu Ali Sunal'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Program esnasında sahneye çıkan Ali Sunal dikkat çeken sözler sarf etti.

"Beceriksiz müteahhitler"

Ali Sunal, şu ifadeleri kullandı: "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir?

"Normal mi?"

Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' dememesi normal midir sizce

"Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak"

Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır"

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