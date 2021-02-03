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Medya Ali Sunal’a büyük şok! Yine dibi gördüler
Medya

Ali Sunal’a büyük şok! Yine dibi gördüler

Show TV’de skandalları ile gündeme gelen sözde komedi programı reytingler de dibi görmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 12:26:00 -
Ali Sunal’a büyük şok! Yine dibi gördüler

Salı akşamları izleyicilerle buluşmakta olan 4 dizi var ve reyting sonuçlarında da Masumlar Apartmanı birinciliğini tüm kategorilerde sürdürürken, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi de yine tüm kategorilerde ikincilik elde etmeye devam etti.

Gezi eylemlerine desteği ile tanıdığımız Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı sözde komedi programı Güldür Güldür reytinglerde ilk 10'a bile giremedi.

İşte Salı günün reyting sonuçları…

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Yorumlar

Erhan

Boşuna mı söyleniyor bu millet gerizekalı diye. Seçtigi de izlediği de ortada
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