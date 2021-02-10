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Medya Ali Sunal’a büyük darbe! TRT’nin dizisi noktayı koydu
Medya

Ali Sunal’a büyük darbe! TRT’nin dizisi noktayı koydu

9 Şubat Salı gününün reyting sonuçları Hekimoğlu ve Güldür Güldür'ü hüsrana uğrattı. Güldür Güldür sözde komedi dizisinin sunucusu Ali Sunal’ın bütün çabaları boşa gitti. TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı yine birinci gelerek en çok izlenen yapım oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 12:35:00 -
Ali Sunal’a büyük darbe! TRT’nin dizisi noktayı koydu

Reytinglerde üst sıralara çıkmak isteyen Ali Sunal sürekli programın yayın gününü değiştirmesine rağmen başarılı olamadı. Reytinglerde sıralamaya bile giremedi.

9 sezondur ekrana gelen Güldür Güldür de bu yıl reyting bakımından iyi başlamadı. Seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaramayan program, reytinglerde ilk 10'un dışında yer almaya devam ediyor.

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan'ın yer aldığı Hekimoğlu için ikinci sezon reyting sonuçları hüsranla sonuçlanmaya devam ediyor. Son haftalarda reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramayan dizi, rakipleri karşısında oldukça zorlanıyor.

İşte 9 Şubat 2021 Salı günü reytingleri...

1 - Masumlar Apartmanı (TRT 1)

2 - Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması 

3 - Esra Erol'da - (ATV)

4 - Hava Durumu (ATV)

5 - Baraj (Fox TV)

6 - Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber (FOX TV)

7 - Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)

8 - Masumlar Apartmanı Özet (TRT 1)

9 - Ana Haber (ATV)

10 - Survivor (TV8)


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