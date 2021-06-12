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Medya Ali Sunal’a bir şok daha! Güldür Güldür yüzünü güldürmedi
Medya

Ali Sunal’a bir şok daha! Güldür Güldür yüzünü güldürmedi

Show TV’de ekranlara gelerek İslami değerleri aşağılayan sözde komedi programı Güldür Güldür 9 sezondur reytinglere yenik düştü.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 11:06:00 -
Ali Sunal’a bir şok daha! Güldür Güldür yüzünü güldürmedi

Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı Güldür Güldür isimli rezil program reytinglerde ilk 10’a giremedi.

Haftada 2 gün yayınlanan program, vatandaşlardan da tepki çekmişti. İmamları aşağılayarak güldürü unsuru yapmaya çalışmaları da büyük tepki toplamıştı.

TRT’de yayınlanan Türkiye İtalya futbol müsabakası, gecenin en yüksek oranı ile reytinglerde 1. Sırada yer aldı.

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Yorumlar

Halit

Bunlara gavur deyince kızkıyorlar hemde gavur oğlu gavur bunlar
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