Ali Sunal’a bir şok daha! Güldür Güldür yüzünü güldürmedi
Show TV’de ekranlara gelerek İslami değerleri aşağılayan sözde komedi programı Güldür Güldür 9 sezondur reytinglere yenik düştü.
Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı Güldür Güldür isimli rezil program reytinglerde ilk 10’a giremedi.
Haftada 2 gün yayınlanan program, vatandaşlardan da tepki çekmişti. İmamları aşağılayarak güldürü unsuru yapmaya çalışmaları da büyük tepki toplamıştı.
TRT’de yayınlanan Türkiye İtalya futbol müsabakası, gecenin en yüksek oranı ile reytinglerde 1. Sırada yer aldı.