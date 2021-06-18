  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsviçre - Türkiye maçının hakemi belli oldu
Vaka sayısı en çok düşen il belli oldu
Botla Yunanistan’a kaçarlarken yakalandılar
Müslümanlar yine açık hedef
Medya Ali Sunal ne yapsa boş! Güldür Güldür batıyorlar
Medya

Ali Sunal ne yapsa boş! Güldür Güldür batıyorlar

17 Haziran 2021'in reyting sonuçları belli oldu. Rezil skeçlerin ‘komedi’ adı altında pazarlandığı program "Güldür Güldür Show" reytinglerde ilk 10'a bile giremedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-18 11:35:00 -
Ali Sunal ne yapsa boş! Güldür Güldür batıyorlar

Rezil dizilerin pişirildiği kanallardan Show TV’de yayınlanan ve İslami değerleri aşağılayan sözde komedi programı Güldür Güldür 9 sezondur reytinglerde çakılıyor.

Öte yandan 17 Haziran 2021'in reyting sonuçları belli oldu.

Buna göre Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı izleyicinin rağbet etmediği sözde komedi programı Güldür Güldür isimli rezillik, reytinglerde ilk 10’a bile giremedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay