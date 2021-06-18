Ali Sunal ne yapsa boş! Güldür Güldür batıyorlar
17 Haziran 2021'in reyting sonuçları belli oldu. Rezil skeçlerin ‘komedi’ adı altında pazarlandığı program "Güldür Güldür Show" reytinglerde ilk 10'a bile giremedi.
Rezil dizilerin pişirildiği kanallardan Show TV’de yayınlanan ve İslami değerleri aşağılayan sözde komedi programı Güldür Güldür 9 sezondur reytinglerde çakılıyor.
Öte yandan 17 Haziran 2021'in reyting sonuçları belli oldu.
Buna göre Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı izleyicinin rağbet etmediği sözde komedi programı Güldür Güldür isimli rezillik, reytinglerde ilk 10’a bile giremedi.