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Medya Ali Sunal bunu da yaptı! Artık rezillikler iki kat olacak
Medya

Ali Sunal bunu da yaptı! Artık rezillikler iki kat olacak

Skandal ve rezil skeçleri ile gündeme gelen Ali Sunal’ın sunuculuğunu yaptığı Show TV’de yayımlanan sözde komedi programı Güldür Güldür, rezilliklerini iki katına çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 10:52:00 -
Ali Sunal bunu da yaptı! Artık rezillikler iki kat olacak

Sözde komedi programı Güldür Güldür için radikal bir karar alındı. Program artık haftanın iki günü yayınlanarak rezillikleri millete haftada 2 kez millete dayatacak.

Kadrosunda Ali Sunal, Alper Kul, Onur Buldu, Onur Atilla, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Mahir İpek, Ecem Erkek, Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'un yayın günü ve haftalık olarak ekrana gelen bölüm sayısı hakkında radikal bir karara imza atıldı.

Show TV, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasıyla doğan boşluğu da Güldür Güldür programıyla kapatmaya karar verdi.

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