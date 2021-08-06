Ali Sofuoğlu kimdir? Milli karateci Ali Sofuoğlu nereli, kaç yaşında? TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda karate alanında ülkemizi temsil eden erkekler katada milli sporcumuz Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı. Ali Sofuoğlu'dan gelen güzel haber sonrası vatandaşlar Ali Sofuoğlu’un kim olduğunu ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. İşte Ali Sofuoğlu hayatı ve biyografisi...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14'üncü gününde karatede erkekler katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı Nippon Budokan'da gerçekleşem bronz madalya mücadelesinde Ali, Güney Kore'den Heejun Park'la karşılaştı. Ali Sofuoğlu, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu. park ise 26.14 puanda kaldı ve olimpiyatı 5. tamamladı.

Ali Sofuoğlu kimdir?

3 Haziran 1995'te İstanbul'da dünyaya gelen Ali Sofuoğlu, profesyonel karate sporcusudur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Sofuoğlu, uluslararası müsabakalarda Türk sporu adına yarışmaktadır.

2018 yılında İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcumuz, bu başarısıyla Türkiye'ye bu daldaki ilk madalyasını getiren isim olmuştur.

Milli karateci Ali Sofuoğlu, Tokyo 2020 erkekler katada Güney Koreli rakibi Heejun Park'ı yenerek bronz madalya kazandı. Ali Sofuoğlu'nun madalyası, olimpiyat tarihimizin 100. madalyası olarak tarihe geçti.