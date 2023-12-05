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Gündem Ali Sinanoğlu’nu susturmuştu! Beşiktaş divan başkanına gezi kapağı
Gündem

Ali Sinanoğlu’nu susturmuştu! Beşiktaş divan başkanına gezi kapağı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 14:58:00 - 2023-12-05 15:05:53

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Beşiktaş Genel Kurul üyesi Ali Sinanoğlu'nun Gazze hakkındaki sözleri sonrası gerilen Divan Başkanı Serdar Keskin'e Gezi isyanı üzerinden okkalı bir cevap verdi.

Beşiktaş Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu’nun genel kurulda Gazze hakkında konuşmak istemesi, başta Divan Başkanı Serdar Keskin olmak üzere bazı kulüp mensuplarını rahatsız etti, Sinanoğlu “süresini aştığı” gerekçesiyle kürsüden indirildi, ayrıca Divan Başkanı Serdar Keskin, “Gazze gündemimiz falan değil” diyerek Beşiktaş’ın halkçı kültürünü alenen zedeledi!..

Yaşananların ardından kamuoyundan Ali Sinanoğlu’na destek mesajları çığ gibi büyüdü. Sinanoğlu da olaylar sonrası ilk kez Akit TV’de konuştu.

Ayrıca Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Beşiktaş Genel Kurulu’nda yaşananlar masaya yatırıldı.

Konuya dair Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bir genel kurul üyesinin 10 dakikalık konuşmasına bile tahammül edilemiyor. Ben soruyorum, Beşiktaş’ın Çarşı grubu Gezi isyanında aktif rol oynamış mıdır, oynamamış mıdır? Oynamıştır. O tarihlerde Beşiktaş kulübünün yönetimi, “Siz Beşiktaş’ı temsil edemezsiniz, Çarşı grubunun bu olaylarda işi olamaz” demiş midir? Veyahut o tarihlerde düzenlenen etkinliklerde Beşiktaş’ın A’sından Z’sine kadar tüm spor aktivitelerinden söz edilip Gezi isyanlarıyla ilgili tek bir kelime dahi söz edilmemiş midir? Tam aksine… Neler neler gördük biz. Çarşı grubu yargılandı yahu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir spor kulübünün, sandıktan çıkmış bir başbakanı devirmek gibi bir girişimi olabilir mi? Olmaması gerekir. Fakat bunlara imza atan o spor kulüpleri, Gazze’deki çocuklara sahip çıkmak isteyince… siyasi bir durum da söz konusu değil. Buna rağmen susturulmak isteniyor.

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