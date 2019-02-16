Ali Şeriati'nin eşi Puran Şeriati Rezevi hayatını kaybetti
İranlı yazar Ali Şeriati'nin eşi, araştırmacı-yazar Puran Şeriati Rezevi, Tahran'da 85 yaşında hayatını kaybetti.16 Şubat 2019 Cumartesi 16:57
İranlı sosyolog Ali Şeriati'nin eşi, araştırmacı-yazar Puran Şeriati Rezevi, Tahran'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kalp krizi geçirdi
Oğlu İhsan Şeriati, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 85 yaşındaki Rezevi'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Şeriati, cenazenin pazar günü başkent Tahran'ın Reyşehri ilçesindeki İmamzade Abdullah Mezarlığı'na defnedileceğini aktardı.
İhsan Şeriati, annesinin beyin felci nedeniyle pazartesi günü Tahran'da hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.
Puran Şeriat Rezevi kimdir?
Puran Şeriati Rezevi, 1934 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğdu. Meşhed Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Rezevi, 18 Temmuz 1958'de Ali Şeriati'yle evlendi. Edebiyat alanında doktorasını Şeriati'yle eş zamanlı olarak Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi'nden aldı.
Eşi Ali Şeriati'nin yaşamını anlattığı "Terh-i ez Yek Zindigi" (Bir Hayat Hikâyesi) adında 2 ciltlik eseri bulunan Rezevi, 4 çocuk annesiydi.
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