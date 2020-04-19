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Spor

Ali Şen'den şampiyonluk iddiası!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, sarı-lacivertli takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2020-04-19 22:33:00 - 2020-04-19 22:34:49
Ali Şen'den şampiyonluk iddiası!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen açıklamalarda bulundu. Trt Spor'a konuşan Ali Şen, kalan 8 haftayı ve fikstürü göz önünde bulundurarak Fenerbahçe'nin halen şampiyonluk umudu olduğunu söyledi.

Ali Şen, "8 maç var, 8 kere 3 eder 24 puan. 24 puan aldıktan sonra rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Futbolda olmaz denilen şeyler olmuştur. Olmaz demeyin, Fenerbahçe'nin hala umudu var" ifadelerini kullandı.

Eski başkan Ali Şen sözlerini, "Büyük kulüpler şampiyonluk parolasıyla sezonlara başlarlar. Fenerbahçe'nin de borcu var. Borçları dikkate alarak takımın yeni sezona daha iyi bir hazırlanma yapması gerekecektir" ile sonlandırdı.

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Yorumlar

Cems

Başkanım gazlama bizi. Biz fenerliler futbolu kafamızda bitirdik. Ben kendi adıma söylüyorum bundan sonra ne beinspor üyeliği ne forma ne kampanya ne spor gazetesi ne maça gitme hiç birini yapmam. Bu koronadan sonra hiçbir futbolcuya verecek 1 cent vermem.
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