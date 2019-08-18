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Ali Sami Alkış Galatasatau ve Beşiktaş'ın mağlubiyetlerini değerlendirdi: Bekleyin piyasa daha çok karışacak

Trabzonspor’un Avrupa’nın önemli ekiplerinden Sparta Prag’ı zorlanmadan elemesi ve Denizlispor’un Galatasaray’ı 2-0, Sivasspor’un da Beşiktaş’ı 3-0’la hüsrana uğratmasından sonra değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yazarı Ali Sami Alkış, “Anadolu takımları bu sezon şimşek hızıyla parlayacak. İlk maçlarda yaşananlar bir şey değil, daha neler olacak!” diyerek futbolda “Anadolu Devrimi”nin sinyallerini verdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:41
Ali Sami Alkış Galatasatau ve Beşiktaş'ın mağlubiyetlerini değerlendirdi: Bekleyin piyasa daha çok karışacak

 Hasan Üstün  yeniakit.com.tr 

Futbol dünyasını yakından takip edenler, “üç büyükler” olarak nitelendirilen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın bu büyüklüklerinin sahada fazla karşılık bulmadığı tespitinde birleşiyor.

Trabzonspor’un şampiyonluklarla dolu sezonların ardından uzun yıllar boyunca şampiyonluğa ulaşamaması ve diğer Anadolu kulüplerinin “maddi zorlukların” etkisiyle fazla iddialı olamamalarından dolayı duraklamaya giren “Anadolu Futbolu”nun Bursaspor’un şampiyonluğunun ardından kıpırdanma içine girdiğini belirten futbol yorumcuları, “finansal fair play” uygulamasının da Anadolu kulüplerinin rekabet imkânını arttırdığına vurgu yapıyorlar.

İstanbul’ün üç büyüklerinin borç batağına girme pahasına çok parlak transferler gerçekleştirdikleri dönemlerin “finansal fair play” kısıtlamalarından dolayı geride kaldığını belirten spor yorumcuları, bu durumun  beraberinde rekabeti getirdiğini vurguluyorlar.

İlk haftaya yansıdı

Bu spor yorumcularından biri de Ali Sami Alkış. “Anadolu Takımları çok can yakacak” diyerek tespitlerine başlayan Alkış, Trabzonspor’un Avrupa’nın önemli ekiplerinden Sparta Prag’ı zorlanmadan elemesinin, Denizlispor’un Galatasay’ı 2-0, Sivasspor’un da Beşiktaş’ı 3-0’la hüsrana uğratmasının ardından “Anadolu takımları bu sezon şimşek hızıyla parlayacak. İlk maçlarda yaşananlar bir şey değil daha neler olacak” dedi.

Faturayı keserler!

Ali Sami Alkış Star’daki yazısında, futboldaki Anadolu Devrimi’nin sinyallerini daha önce verdiğini ve tahminlerinin ilk haftadan doğrulandığını vurguladı.

“Bunlar bir şey değil, bekleyin” diyen Alkış, “Futbol ciddiyet işidir. 90 dakika aynı disiplinle oynayacaksın. Aksi takdirde faturayı keserler. Henüz iki hafta önceki yazımda bu sezon Anadolu takımlarının şimşek hızıyla parlayacağını belirtmiştim. Bekleyin, piyasa çok karışacak” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:41
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Denizli
  4. Bursa
  5. Ali Sami Alkış
  6. Galatasaray
  7. Fenerbahçe
  8. Beşiktaş
  9. Trabzonspor

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