Ali Sabancı ile eşinin son durumunu Bakan Koca paylaştı!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ile eşi yaralandı.

Kazanın ardından ilk müdahaleleri Yunasitan'da yapılan Sabancı çifti ardından Bodrum'a nakledildi.

Çift buradan da ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kazada yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın da yüzünden yaralandığı belirtilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sabancı çiftinin son durumunu Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Koca duyurdu: Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumu iyi

Vuslat Doğan Sabancı'nın genel durumunun iyi olduğunu ifade eden Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

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İş dünyasının ileri gelen isimlerinden sayın Ali Sabancı, eşi sayın Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.