Ali Sabancı'dan şaşırtan itiraf: Kaçakçılık yapmış!
Yaşam

Ali Sabancı'dan şaşırtan itiraf: Kaçakçılık yapmış!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Ali Sabancı'dan şaşırtan itiraf: Kaçakçılık yapmış!

Geçinemiyorum söyleriyle gündeme oturan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin en zengin isimlerinden Ali Sabancı bu kez de çocukluk anısıyla gündemde.

Geçinemiyorum söyleriyle gündeme oturan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye'nin en zengin isimlerinden Ali Sabancı bu kez de çocukluk anısıyla gündemde. Duygu Demirdağ'ın YouTube programına konuk olan Sabancı çarpıcı bir itirafta bulundu. Sabancı, Almanya’dan getirttiği oltaları da kaçak yollarla bavulda getirip sahilde sattığını söyledi. İşte detaylar...

Sabancı, 10 yaşındayken Yeniköy'de denize sıfır yalıda yaşadığı halde, yaz aylarında sahile inip kaçak ithal balık oltası sattığını itiraf etti. Almanya'dan bavulla getirilen Shakespeare marka oltaları rıhtımda tezgâh açarak pazarladığını anlatan Sabancı, üç yaz boyunca bu işi sürdürdüğünü söyledi.

Kendi yaptığı izmarit çaparilerini de satan genç Ali, oltaları peşin para almadan verdiği için babasına durumu anlattığında ilginç tepkiler aldığını da ekledi. "Kendimi acındırmak için anlatmıyorum, villada büyüdüm" diyerek, bu anıların girişimcilik ruhunu küçük yaşta şekillendirdiğini vurguladı.

 

GEÇİNEMİYORUM DEMİŞTİ

Geçtiğimiz Aralık ayında Fast Company Türkiye'nin CEO Council etkinliğinde "Herkesin maddi emelleri var. Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" diyen Sabancı, o dönemde geniş yankı uyandırmıştı. 9 milyar dolarlık varlık yöneten ve Pegasus'un yönetim kurulunda yer alan iş insanı, bu ifadeleriyle servetine rağmen tatmin olmama hissini dile getirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

