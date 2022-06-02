Ali Rıza Demircan Hoca'dan süresiz nafaka açıklaması! İslam Hukuku ne diyor?

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Mirat Haber'e konuşan Ali Rıza Demircan Hoca, süresiz nafaka yasasına ilişkin açıklamada bulundu.

İslam Hukuku'na göre nafakayı anlatan Demircan Hoca, "İslam Hukuku'na göre; eğer mahkeme kocanın kadına geçinecek bir nafaka veremeyeceğini tespit ederse devlet devreye girer. Günümüzdeki uygulamaya bakınca bu bir zulümdür. Aile hayatına tecavüzdür." dedi.

'Günahı parlamentonun üzerinedir'

"Bu feryada ilgisiz ve alakasız kalan parlamentoya yasa teklifini getirmeyen hükümette sorumludur." diyen Ali Rıza Demircan Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Bizim vazifemiz bu zulmü dile getirmek, mağdur olan insanlar için haklarını istemek ve hem parlamentoyu hem de hükümeti göreve davet etmektir. Hiç şüphe etmiyorum ki burada mağdurların günahı parlamentonun üzerindedir.

Demircan Hoca, sözlerini şöyle tamamladı: Normal düşünebilen, akıllı, adaletli yaklaşabilen, zulme tavırlı olan bir insan bu nafaka konusundaki zulmü görür.