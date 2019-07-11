0553 313 94 23

Ali Ravcı: "Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kulüpte altı sezondur olduğunu belirterek, "Burada bu çatı altında hep bir aile olmaya çalıştık.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
Ali Ravcı: "Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kulüpte altı sezondur olduğunu belirterek, "Burada bu çatı altında hep bir aile olmaya çalıştık. Tabi teklif gelmesi şahsıma hakikaten gurur verici. Ancak Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var" dedi.


Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Bolu kampında basın mensuplarına transferdeki son durum ve kendisine Yunanistan’dan gelen teklifle ilgili açıklamalarda bulundu. Transferde yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Ravcı, "Yaklaşık 15 gün oldu kampımıza başlayalı. Tabi Avrupa Kupalarından dolayı erken başlamak durumunda kaldık. Şu ana kadar gayet iyi gidiyoruz. Oynadığımız hazırlık karşılaşması da çok iyi geçti bizim açımızdan. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepsi de iyi oyuncular, karakterli oyuncular. Onlarında bu sene takıma çok şeyler katacaklarını düşünüyoruz. Eksiklerimiz var, transfer ihtiyacımız var. Başkanımız ve yönetim kurulumuz, transfer komitemiz, bizler olsun var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü bu sezonun diğer sezonlardan çok daha zor geçeceğini biliyoruz. 3 kulvarda birden mücadele edeceğiz. Bunun zorluk derecesini bildiğimiz için hazırlıklarımızı da ona göre yapacağız. Transferlerimiz de bir an önce aramıza katılırsa ki dediğim gibi bunun için çok büyük bir çalışma var. Her şey daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.



"Yeni transferlerimiz kampımıza katılacak"


Ravcı, yeni transferlerinin de kampa katılacaklarını kaydederek, "İki yeni transferimiz kampımıza katılacak ve burada görüşeceğiz. İkisi de iyi oyuncu, takip ettiğimiz oyuncular. Tabi özellikle taraftarlarımız yeni transferlerimizi haklı olarak sabırsızlıkla bekliyorlar. Transferde başkanımız sürprizler yapmayı seviyor. Transfer süreci devam ettiği sürece kadromuza her an yeni isimle katabiliriz. Şuan için isim vermek doğru değil ama olacak inşallah" dedi.



"Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var"


Ravcı, kendisine Yunanistan’dan gelen teklifle ilgili soruya da cevap vererek, şunları söyledi:


“Kulüpte altıncı sezonumu yaşıyorum. Tabi teklif gelmesi şahsıma hakikaten gurur verici. Ancak Yeni Malatyaspor’da daha yapacak çok işimiz var. Ne zaman ki başkanımız, yönetim kurulumuz tamam buraya kadar derse bizde gelen teklifleri değerlendiririz. Teklifi aldıktan sonra düşünme ihtiyacı bile hissetmedim. Kulüpte 6 yıldır sürekli yukarı doğru giden bir ivme var. Ben 15 yıl profesyonel futbol oynadım. Burada bu çatı altında hep bir aile olmaya çalıştık."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peynir fabrikasında patlama
    1. Peynir fabrikasında patlama
    2. Antalya’nın deniz suyu kontrol altında
    3. Muğla'da yanan ormanlık alanlar drone..
    4. Başkan Orkan UCLG-MEWA toplantısına..
    5. Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci
    6. İğrenç olay! Küçük kuzenleri..
    7. Devrilen traktörün altında kalan..
    8. 35 bin sazan yavrusu göletlere..
    9. Gül'e yakın isim Ali Babacan'ı..
    10. Kocaeli'de lise öğrencisinin..
    11. Sarı lacivert nikâh
    12. Kurumsal kalite süreçlerini veri..
    13. Merkel’in titremesine sandalyeli önlem
    14. Körfezde çevre düzenleme çalışmaları..
    15. İstanbul'da yağış akşam saatlerinde..
    16. Düğün sezonu açıldı, sahte altına..
    17. Erdemli’de sahiller tatil sezonuna..
    18. Güney Afrika'da binbaşıya başörtüsü..
    19. Odanızın havasını değiştirecek 3..
    20. Fenerbahçe ilk hazırlık maçını..
    21. İlahiyatçı Orhan Çeker uyardı!..
    22. FETÖ’nün mahrem sorumlusuna İzmir’de..
    23. Çanakkale’yi kasırga vurdu
    24. Kent merkezine ulaşımı kısaltacak..
    25. Ankara Valiliğinden ’formaldehit’..
    26. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    27. Başkan Eroğlu, taksicilerle bir araya..
    28. Adıyaman’da 33 mahalle muhtarına..
    29. Adıyaman’da "Kümelenme ve Seracılık"..
    30. 5 yıldır boşanamayan kadının yardım..
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!