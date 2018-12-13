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Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74), İstanbul’da toprağa verildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:35
Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna uğurlandı

Kimya, enerji, tekstil ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök (74), İstanbul’da toprağa verildi. Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören ve önceki gün vefat eden Dinçkök’ün cenazesi, dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ebediyete uğurlandı. Merhumun oğlu Raif Ali Dinçkök, kızı Alize Dinçkök Eyüboğlu ve kız kardeşi Nilüfer Dinçkök Çiftçi ile diğer aile üyeleri, taziye dileklerini kar yağışı sebebiyle cami avlusunda kurulan taziye çadırında kabul etti. Cenaze törenine Akkök Holding çalışanlarının yanı sıra iş ve siyaset dünyasından çok sayıda temsilci hazır bulundu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 10:35
  1. İstanbul
  2. Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Raif Dinçkök
  3. Akkök Holding
  4. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii
  5. Zincirlikuyu Mezarlığı
  6. Raif Ali Dinçkök
  7. Alize Dinçkök Eyüboğlu
  8. Nilüfer Dinçkök Çiftçi

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