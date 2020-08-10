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Biyografi

Ali Öztunç kimdir? CHP MYK üyesi Ali Öztunç nerelidir?

Ali Öztunç kimdir? CHP’de seçimli kurultayın ardından ilk toplantısını yapan 60 kişilik CHP Parti Meclisi (PM) Kılıçdaroğlu’nun A takımı olarak nitelenen MYK üyelerini belirledi. CHP MYK’sına giren yeni isimler Yüksel Taşkın, Selin Sayek Böke, Ali Öztunç ve Ahmet Akın oldu. Peki CHP MYK üyesi olan Ali Öztunç kimdir? CHP MYK üyesi Ali Öztunç nerelidir? İşte Ali Öztunç hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:47:00 - 2020-08-10 10:48:14
Ali Öztunç kimdir? CHP MYK üyesi Ali Öztunç nerelidir?

Ali Öztunç kimdir? Ali Öztunç, 1976 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Ali Öztunç, eğitiminin bir bölümünü doğuduğu şehir olan Kahramanmaraş Elbistan’da tamamladı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tamamlayan Ali Öztunç, CHP 27. Dönem 1. Sıra milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilemese de partisinin 35. olağan kurultayında meclis üyesi seçildi. Ali Öztunç, Vatan Gazetesi’nde de parlamento muhabirliği ile Suriye ve Irak’da savaş muhabirliği yaptı. Ali Öztunç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP’den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

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