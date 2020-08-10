Ali Öztunç kimdir? CHP MYK üyesi Ali Öztunç nerelidir?

Ali Öztunç kimdir? Ali Öztunç, 1976 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Ali Öztunç, eğitiminin bir bölümünü doğuduğu şehir olan Kahramanmaraş Elbistan’da tamamladı. Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tamamlayan Ali Öztunç, CHP 27. Dönem 1. Sıra milletvekili adayı oldu. Milletvekili seçilemese de partisinin 35. olağan kurultayında meclis üyesi seçildi. Ali Öztunç, Vatan Gazetesi’nde de parlamento muhabirliği ile Suriye ve Irak’da savaş muhabirliği yaptı. Ali Öztunç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de CHP’den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.