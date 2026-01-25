Eksi 15’i gördü, sazlık dondu! Sultan Sazlığı kışa teslim oldu
Kayseri’de etkili olan soğukların ardından Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki sulak alanlar buz tuttu.
Kayseri’de hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesiyle birlikte Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda kış şartları kendini iyice hissettirdi.
Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçe sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki 301 kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alan buz tuttu.
Hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri gördüğü bölge, dronla görüntülendi. Uzun süredir kuraklığın hissedildiği ve bazı bölümlerinde suların çekildiği sazlıkta, son günlerde kar yağışı ile birlikte su seviyesinde artış olurken, soğuk hava sonrası da bu bölgelerin bir bölümü buz tuttu.
Suyun çekilmesi nedeniyle göl üzerinde turlar yapan gezi teknelerinin büyük bölümünün de buz tutan alanlarda kaldığı görüldü.
