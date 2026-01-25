  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Eksi 15’i gördü, sazlık dondu! Sultan Sazlığı kışa teslim oldu
Eksi 15’i gördü, sazlık dondu! Sultan Sazlığı kışa teslim oldu

Kayseri’de etkili olan soğukların ardından Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki sulak alanlar buz tuttu.

#1
Foto - Eksi 15’i gördü, sazlık dondu! Sultan Sazlığı kışa teslim oldu

Kayseri’de hava sıcaklığının eksi 15 derecelere kadar düşmesiyle birlikte Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda kış şartları kendini iyice hissettirdi.

#2
Foto - Eksi 15’i gördü, sazlık dondu! Sultan Sazlığı kışa teslim oldu

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçe sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’ndaki 301 kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alan buz tuttu.

#3
Foto - Eksi 15’i gördü, sazlık dondu! Sultan Sazlığı kışa teslim oldu

Hava sıcaklığının eksi 15 dereceleri gördüğü bölge, dronla görüntülendi. Uzun süredir kuraklığın hissedildiği ve bazı bölümlerinde suların çekildiği sazlıkta, son günlerde kar yağışı ile birlikte su seviyesinde artış olurken, soğuk hava sonrası da bu bölgelerin bir bölümü buz tuttu.

#4
Foto - Eksi 15’i gördü, sazlık dondu! Sultan Sazlığı kışa teslim oldu

Suyun çekilmesi nedeniyle göl üzerinde turlar yapan gezi teknelerinin büyük bölümünün de buz tutan alanlarda kaldığı görüldü.

