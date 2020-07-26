Ali Nazik tarifi | Kolay Ali Nazik nasıl yapılır?
En lezzetli Ali Nazik tarifi | Kıyma ve patlıcanın uyumuyla hazırlanan Ali Nazik’i son derece basit bir tarifle evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. Pek çok kişi “Ali Nazik nasıl yapılır?” , “Ali Nazik için gerekli malzemeler” , “Denenmiş Ali Nazik tarifi” , “4 kişilik Ali Nazik tarifi” konularını araştırıyor. İşte, lezzetli Ali Nazik tarifi.
Akşam yemeği için hem lezzetli hem de farklı bir tarif arayanlar dillere destan Ali Nazik’i hazırlayabilir. İşte, dillere destan Ali Nazik tarifi:
Ali Nazik tarifi
Malzemeler:
Kıyması için:
- 250 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 1 adet domates
- 1 adet yeliş biber
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Sıvıyağ
Beğendisi için:
- 4 adet patlıcan
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 2-3 diş sarımsak
- Tuz
- Karabiber
Kolay Ali Nazik nasıl yapılır?
Lezzetli bir Ali Nazik için gerekli malzemeleri hazırladıktan sonra yemeğinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz.
Bir tavaya sıvıyağı alıp yemeklik doğradığınız soğanı kavurun.
Soğanın ardından kıymayı ekleyin.
Ardından yeşil biber, küp küp doğranan domatesi ekleyin.
Domates suyunu salınca tavaya salçayı ekleyin.
Kıymalı harca tuz ve karabiber ekleyip pişmeye bırakın.
Patlıcanları fırında közleyin.
Patlıcanları küçük küçük doğrayın.
Bir kaseye süzme yoğurdu ve rende sarımsağı ekleyip karıştırın.
Patlıcanı yoğurda ekleyip, karıştırın.
Ardından patlıcanları tuz ve karabiberle tatlandırın.
Tabağa önce patlıcanlı karışımı alır. Ardından patlıcanın üzerine kıymalı harcı alın.
Arzu ederseniz tabağı köz biber ve domatesle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.