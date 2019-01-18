Ali Murat Ferman kimdir? Beykent Üniversitesi rektörü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan yeni atama kararnamesine göre, 6 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Atama yapılan üniversiteler arasında Beykent Üniversitesi de yer aldı. Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Murat Ferman oldu. Peki Ali Murat Ferman kimdir, akademik çalışmaları nedir?

Prof. Dr. Murat Ferman kimdir?

1962 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Murat Ferman, ilköğrenimini Ankara’da tamamlamış, 1976 yılında burs imtihanını kazanarak girdiği Nişantaşı Işık Lisesi’nden, 1979 yılında mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden Lisans, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları dalında Yüksek Lisans, İşletme Politikası ve Stratejisi alanında Doktora derecelerini almıştır. Uluslararası Pazarlama ve Pazar Araştırmaları alanındaki ikinci Yüksek Lisans derecesini ise ABD’de Virginia Tech University’den kazanmıştır.

Anadolu Endüstri Holding bünyesinde Pazarlama Uzmanlığı, İstanbul Sanayi Odası Ticaret Dairesi Başkanlığı ve Güçlü Gazetecilik-Basın Yayın A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Murat Ferman, 1990 yılında; İstanbul Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanlığı’na atanmış, aynı dönemden başlayarak ek görevlendirme ile İstanbul Ticaret Odası Başkanlık Danışmanlığı’nı, altı yıl boyunca sürdürmüştür.

132 yıllık geçmişi ile ülkemizin en eski eğitim kuruluşlarından Feyziye Mektepleri Vakfı bünyesindeki Işık Üniversitesi’nin hazırlık ve kuruluş çalışmalarında görev alan Prof.Dr.Ferman, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu Dekanı olarak 1999-2005 yıllarında iki dönem idari görev üstlenmiştir. Aynı zamanda, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün yönetim sorumluluğunu üstlenerek kurumda lisansüstü programların başlatılmasını sağlamıştır. İstanbul ve Işık Üniversitelerinde pekçok yüksek lisans ve doktora tezi yöneterek genç akademisyenlerin yetişmesine katkı sağlamıştır. 2006-2007 öğretim yılında (sabbatical), ABD’de Radford University’de öğretim üyeliğinde bulunan Prof. Dr. Ferman, Işık Üniversitesi’nde, Aralık 2010 tarihinden bu yana Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiş; Mart 2011 itibariyle Rektör Yardımcılığı’na atanmış; 2017 yılı itibarıyla Rektörlük görevine vekaleten getirilmiştir. Ulusal Pazarlama Akademik Konseyi Genel Sekreterliği’ni üç yıl boyunca sürdürmüştür.

Uluslararası birçok üniversitede ‘misafir profesör’ olarak bulunan Prof.Dr.Murat Ferman’ın, yayınlanmış beş adet kitabı, uluslararası ve ulusal hakemli dergi makaleleri, uluslararası bilimsel bildirileri bulunmaktadır Ulusal ve uluslarası birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarında nitelikli eğitim programları gerçekleştiren Dr.Ferman,gene çok sayıda panel,seminer ve toplantıya konuşmacı ve yönetici olarak destek vermiştir. BloombergHT ,TRT Radyoları,NTV Radyo, CNNTürk,TVNET,Kanal 24 başta olmak üzere medyada düzenli ve sürekli biçimde kamuoyuna seslenmeyi sürdürmektedir.

Değişik dönemlerde Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Deniz Harp Okulu ve Harp Akademileri’nde ders veren Prof. Ferman, Türkiye Pazarlama Derneği ile Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği kurucu üyesidir. Üç yıl boyunca Üniversitelerarası Kurul Üyesi olarak görev almıştır.